Dev bankadan altın tahmini: 2026'da yeni rekorlar yolda

İrlanda merkezli banka ING'nin değerlendirmesine göre, altın fiyatları 2026 yılında yeni rekor seviyeleri test edecek.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, raporda, altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağı ifade edilirken, fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından yeni alımları tetikleyebileceği vurgulandı. ING, bu durumun aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengelediğine dikkat çekti.

GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ

Gümüş fiyatları ise ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Yılbaşından bu yana fiyatlar iki katından fazla artış gösterdi.

Gümüş destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin sürdüğü belirtilirken, yatırımcı ilgisinin yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. Bu durum, fiyatlardaki yükseliş trendini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.