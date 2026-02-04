Dev bankadan altın tahmini
ABD'li dev banka Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde risk dengesinin belirgin biçimde yukarı yönlü olmaya devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li banka Goldman Sachs, 2026 sonu için altın fiyat tahminini güncelledi.
Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde risk dengesinin belirgin biçimde yukarı yönlü olmaya devam ettiğini bildirdi.
Banka, Aralık 2026 için ons başına 5.400 dolar seviyesindeki altın tahminine yönelik önemli bir yükseliş riski gördüğünü vurguladı.
Goldman Sachs, ocak ayında gözlenen fiyat oynaklığına ilişkin analizinde ise zamanlamanın, Çin kaynaklı spekülasyondan ziyade Batı merkezli fon akımlarının etkisini yansıttığı ifade etti.
Goldman Sachs, 22 Ocak'ta yayınladığı raporda Aralık 2026 için hedef fiyatını 4.900 dolardan 5.400 dolara çıkarmıştı.