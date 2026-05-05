Dev bankadan Türkiye analizi: Enflasyon tahmini yükseldi

İspanyol bankacılık grubu BBVA bünyesinde faaliyet gösteren BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde enflasyon dinamiklerinde geniş tabanlı bir bozulmaya dikkat çekerek 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,5’ten yüzde 30 seviyesine yükseltti.

CNBC-e'de yer alan habere göre, kurum manşet enflasyondaki artışın artık sınırlı kalemlerle değil, daha geniş bir ürün ve hizmet grubuna yayıldığını vurguladı.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler, aylık fiyat artışlarında enerji, gıda ve temel malların belirleyici rol oynadığını gösterirken, çekirdek enflasyondaki bozulmanın özellikle temel mal gruplarından kaynaklandığı ifade edildi.

Hizmet enflasyonu tarafında ise daha sınırlı bir iyileşme eğilimi gözlendiği kaydedildi.

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 14,5 ARTTI

Rapora göre enerji fiyatlarında aylık bazda yüzde 14,5’lik artış yaşanırken, bu yükselişte doğalgaz ve elektrik tarifelerindeki ayarlamaların yanı sıra küresel emtia fiyatlarındaki artış etkili oldu. Enerji kalemindeki bu ivme, genel fiyat düzeyi üzerinde yukarı yönlü baskıyı güçlendiren ana unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Üretici fiyatları cephesinde de maliyet baskılarının sürdüğü görüldü. İmalat sanayi üretici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,6 arttığı ve yıllık bazda yüzde 30,4 seviyesine ulaştığı belirtilirken, bu gelişmenin tüketici fiyatlarına geçişkenlik kanalıyla ilave baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Banka raporuna göre çekirdek enflasyon göstergeleri de bozulma sinyalleri verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileriyle paralel şekilde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) üç aylık ortalama eğiliminde sınırlı bir zayıflama görülse de, medyan enflasyon göstergelerinde kötüleşmenin devam ettiği ifade edildi.

BBVA’nın hesaplamalarına göre medyan enflasyon temel mallarda yüzde 2, hizmetlerde yüzde 2,6 ve genel TÜFE’de yüzde 2,4 seviyesinde bulunuyor.

"MERKEZ TAHMİNLERİ YUKARI REVİZE EDECEK"

Kurum ayrıca, Merkez Bankası’nın 14 Mayıs’ta yayımlayacağı Enflasyon Raporu’nda 2026 yılı için belirlenen yüzde 16’lık ara hedef ile yüzde 15–21 aralığındaki tahmin bandının yukarı yönlü revize edilebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, mevcut enflasyon dinamiklerinin hedeflerle uyumlu bir patikadan sapma riski taşıdığına işaret ediyor.

Raporda öne çıkan risk faktörleri arasında yüksek emtia fiyatları, küresel arz zinciri aksaklıkları, enflasyon beklentilerindeki bozulma ve büyüme odaklı politika yaklaşımı yer aldı. Ayrıca ikinci tur etkilerin henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığı vurgulanırken, bu durumun önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratabileceği ifade edildi.