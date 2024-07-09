Dev bankadan Türkiye raporu: Dolar/TL yıl sonu ne kadar olur?

HSBC yayımladığı Türkiye raporunda, ekonomik görünümdeki iyileşmeye rağmen, zorlukların devam ettiğine dikkat çekti. Kurum, 2024'te TCMB'den faiz indirimi beklemediğini açıklarken; yıl sonu dolar tahmini 36.00 TL olduğunu değerlendirdi.

İngiltere merkezli dev banka HSBC, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin analiz yayımladı.

HSBC'ye göre Türkiye'nin ekonomik görünümü, geçen yılki başkanlık seçimlerinden bu yana uygulanan ortodoks politikalar sayesinde olumlu yönde değişmeye başladı ancak enflasyon hala yüzde 70'in üzerinde seyrediyor ve merkez bankasının beklediğinden daha yavaş düşebilir.

2024'TE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Bunun ana nedenleri arasında güçlü ekonomik büyüme ve yerleşik enflasyon beklentileri yer alıyor. HSBC 2024'te faiz indirimi beklemiyor. HSBC'nin yıl sonu dolar/TL tahmini ise 36.00 oldu.

Maliye politikası ve siyasi ortam da ekonomik görünüm üzerinde etkili oluyor. Bu yıl daha yüksek bir bütçe açığı öngörülürken, 2025 yılında depremle ilgili yeniden inşa harcamalarının azalmasıyla önemli bir mali konsolidasyon bekleniyor.

Bununla birlikte, 2028'deki genel ve başkanlık seçimleri, hükümetin anayasa değişikliklerini zorlaması durumunda siyasi belirsizliği artırabilir.

Kaynak: ekonomim.com