Dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi

Goldman Sachs Group ve Bank of America stratejistleri, artan siyasi belirsizlikler, Japonya'da yükselen riskleri daha görünür hale getirirken geleneksel güvenli liman para birimi olarak Japon yeninin aksine, İsviçre frangını öne çıkarıyor.



Bank of America'nın Japonya FX ve faiz stratejisti Shusuke Yamada, konuya ilişkin "Uzun CHF/JPY pozisyonu almak, JPY'nin mali riskini ifade etmenin en net yolu olabilir. Çünkü CHF'nin sağlam mali profili, geleneksel güvenli liman para birimleri olan USD ve JPY için artan risk primini dengeleyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: NTV