Dev bankaya rekor ceza

Bankacılık sektörüne yönelik rekabet soruşturmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu tarafından yürütülen inceleme kapsamında QNB Bank A.Ş. hakkında 1 milyar TL’yi aşan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Banka, soruşturmanın uzlaşma yöntemiyle sonlandırıldığını açıkladı.

BANKA UZLAŞMAYA GİTTİ

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre süreç, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında yürütüldü.

Açıklamada, Rekabet Kurulu ile gerçekleştirilen uzlaşma görüşmeleri sonucunda soruşturmanın banka açısından uzlaşmayla sonuçlandığı belirtildi. Bu kapsamda bankaya 1 milyar 7 milyon 484 bin 234 TL tutarında idari para cezası verildiği ifade edildi.

Banka ayrıca, söz konusu cezanın gerekçeli kararın tebliğinin ardından Kabahatler Kanunu kapsamında yüzde 25 indirim uygulanarak ödenmesinin değerlendirildiğini duyurdu.