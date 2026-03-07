Dev derbi için nefesler tutuldu: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray’ı konuk edecek.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak derbi saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon da son 10 haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 58 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunuyor.

Beşiktaş ise ligde çıktığı 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar topladığı 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında RAMS Park’ta oynanan derbi 1-1 eşitlikle sona ermişti.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure derbide forma giyemeyecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Ağrıları nedeniyle geçen hafta Alanyaspor maçında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai’nin ise teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde kadroda yer alabileceği belirtildi.

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda yine Alanyaspor ile oynanan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk’un, derbiye geniş kadrosunun avantajıyla çıkması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli oyuncu derbide kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray’da ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart sınırında yer alıyor. İki oyuncu da sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ SON HAFTALARDA FORMDA

Beşiktaş ligde oynadığı son üç maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip sırasıyla Başakşehir’i deplasmanda 3-2, Göztepe’yi 4-0 ve Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.

Ayrıca Beşiktaş son iki lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray Süper Lig’in en golcü takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip 24 maçta 58 gol atarken bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin önünde yer alıyor. Galatasaray aynı zamanda 18 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı durumunda.

BEŞİKTAŞ’TA ORKUN VE OH ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh hücum hattında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Orkun Kökçü ligde oynadığı 20 maçta 4 gol kaydederken Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında fileleri havalandırdı. Devre arasında kadroya katılan Hyeon-gyu Oh ise ligde çıktığı 4 maçta 3 gol attı.

Galatasaray’da Nijeryalı golcü Victor Osimhen son haftalardaki performansıyla öne çıkıyor. 27 yaşındaki oyuncu son 7 lig maçının 6’sında gol atmayı başardı ve ligde toplamda 10 gole ulaştı.

DOLMABAHÇE’DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı’nda Galatasaray’a karşı oynanan derbilerde üstün bir performans sergiledi.

İki ekip yenilenen statta 9 kez karşılaşırken bu maçların 7’sini Beşiktaş kazandı, Galatasaray 1 galibiyet aldı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray’ın oyun planında ön alanda yapılan baskı önemli yer tutuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane gibi oyuncularla rakip savunmaya baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, bu şekilde kazandığı toplarla birçok gol buldu.

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de ön alanda kazandığı toplarla 11 gol atarken Avrupa’nın beş büyük ligini de kapsayan analizlerde bu alanda en başarılı takımlardan biri olarak gösteriliyor.

Beşiktaş lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 17 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip bu süreçte ligde 13, kupada ise 4 maç oynadı.

Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet alan Beşiktaş, 6 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar 2026 yılında oynadığı 10 resmi maçta da yenilgi yaşamadı.

GALATASARAY DEPLASMANDA 8 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray bu sezon ligde kaybettiği 14 puanın 8’ini deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip dış sahada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Son iki derbide kırmızı kart

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son iki derbide kırmızı kart gördü. Geçen sezon Dolmabahçe’de oynanan maçta Frankowski 36. dakikada kırmızı kart görmüş ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.

Bu sezon RAMS Park’ta oynanan derbide ise Davinson Sanchez 34. dakikada kırmızı kart görmüş, Galatasaray 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY’I YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Galatasaray derbinin ardından hafta içinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip 10 Mart’ta iç sahada Liverpool’u ağırlayacak, ardından 18 Mart’ta İngiltere’de rövanş maçına çıkacak.

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak mücadeleyle tarihlerinde 360. kez karşı karşıya gelecek.

1924 yılında başlayan rekabette oynanan 359 maçın 128’ini Galatasaray, 116’sını Beşiktaş kazandı. 115 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki rekabette Galatasaray 500, Beşiktaş ise 473 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA GALATASARAY ÖNDE

İki takım arasında ligde oynanan 135 maçta Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu maçların 51’ini kazanırken Beşiktaş 40 galibiyet aldı. 44 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 166, Beşiktaş ise 144 gol kaydetti.