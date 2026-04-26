Dev derbi öncesi muhtemel 11'ler: Victor Osimhen ve Marco Asensio oynayacak mı?

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 30 hafta sonunda 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 71 puana ulaşan Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunuyor. Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 67 puanla haftaya ikinci sırada giriyor.

Sarı-kırmızılı ekip geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. İki takım da hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Şampiyonluk yarışının seyrini doğrudan etkileyecek derbi, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

İÇ SAHA SERİSİ VE FORM DURUMLARI

Galatasaray, ligde sahasında oynadığı son 33 maçta yenilgi yüzü görmedi (26 galibiyet, 7 beraberlik). Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon Fenerbahçe karşısında almıştı.

Fenerbahçe ise son haftalarda deplasmanda puan kayıpları yaşadı. Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı son üç maçta 5 puan bıraktı.

GÖZLER YILDIZLARDA

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Victor Osimhen’in derbide forma giymesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte Yaser Asprilla dışında eksik bulunmazken, Eren Elmalı, Roland Sallai ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe’de ise sakatlığını atlatan Marco Asensio’nun kadroda olması bekleniyor. Edson Alvarez’in ise yetişmesi zor görünüyor. Konuk ekipte Nelson Semedo başta olmak üzere birçok oyuncu kart sınırında bulunuyor.

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

1909 yılında oynanan ilk maçla başlayan rekabette genel tabloda Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 405 karşılaşmanın 150’sini sarı-lacivertliler, 130’unu Galatasaray kazandı. 125 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da Fenerbahçe’nin 546’ya 505 üstünlüğü dikkat çekiyor.

Süper Lig özelinde ise iki takım 137 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 53, Galatasaray 38 galibiyet elde ederken, 46 karşılaşma berabere tamamlandı.

Rams Park’taki son 10 lig derbisinde ev sahibi ekip yalnızca bir galibiyet alabilirken, Fenerbahçe 3 kez kazandı. Altı mücadelede ise eşitlik bozulmadı.