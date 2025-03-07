Dev derbide 3. raunt kupada

Spor Servisi

Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları dün çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Organizasyonda çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulü oynanacak. Çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan’da yapılacak. Kupanın bu turundan itibaren VAR uygulaması kullanılacak.

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ÇEYREK FİNAL

• Trabzonspor-Bodrum FK

• Konyaspor-İskenderunspor

• Fenerbahçe-Galatasaray

• Beşiktaş-Göztepe

YARI FİNAL

• Trabzonspor-Bodrum FK/Beşiktaş-Göztepe

• Konyaspor-İskenderunspor/Fenerbahçe-Galatasaray