Dev derbinin anahtarı onlarda olacak

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Zirve hattını yakından ilgilendiren derbide takımın hücumdaki öne çıkan isimleri dikkatleri üzerine çekiyor.

13. haftayı 32 puanla lider tamamlayan Galatasaray ile 31 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ligin en üretken iki takımı olarak sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar 13 maçta 28 gol atarken, Fenerbahçe 30 golle ligde bu alanda ilk sırada yer aldı.

Ev sahibi Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca ve Marco Asensio; Galatasaray’da ise Victor Osimhen ile Mauro Icardi, gol potansiyeli en yüksek oyuncular olarak öne çıkıyor.

Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, bu sezon ligde attığı 7 golle Fenerbahçe’nin en skorer oyuncusu konumunda. 13 maçın tamamında görev alan En-Nesyri’yi altışar golle Anderson Talisca ve Marco Asensio takip etti.

Sarılacivertlilerde Archie Brown ve Dorgeles Nene ikişer gol kaydederken, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Sebastian Szymanski ve Nelson Semedo birer golle katkı verdi. Takımın bir golü ise rakip savunmanın kendi kalesine müdahalesi sonucunda geldi.

ICARDI TAKIMIN EN SKORER İSMİ

Galatasaray’da uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen Mauro Icardi, ligde çıktığı 12 maçta 7 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Arjantinli forveti 4 golle Barış Alper Yılmaz, 3’er golle Victor Osimhen, Leroy Sané ve Eren Elmalı takip etti.

İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ikişer gol kaydederken, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Lucas Torreira birer golle skora katkı sağladı. Galatasaray’ın bir golü de rakip oyuncunun kendi kalesine attığı top sonucu geldi.