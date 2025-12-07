Dev derbinin galibi Fenerbahçe

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında nefes kesen derbide Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun tercih ederken, net gol fırsatları sınırlı kaldı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın kader anı 64. dakikada yaşandı. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Cox, soğukkanlı bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Galatasaray’ın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Fenerbahçe sahadan tek golle galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki tüm maçlarını kazanarak namağlup lider unvanını sürdürdü. Galatasaray ise sezonun ilk yenilgisini alarak haftayı ikinci sırada kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fomget Gençlik’in konuğu olacak. Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü ile karşı karşıya gelecek.