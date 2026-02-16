Dev derbinin tarihi belli oldu
Süper Lig’de 24 ve 25. haftanın programı netleşti; Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
24 ve 25. haftanın maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:
24. HAFTA
27 Şubat Cuma:
20.00 Başakşehir-Konyaspor
20.00 Trabzonspor- Fatih Karagümrük
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş
20.00 Göztepe-Eyüpspor
20.00 Galatasaray-Alanyaspor
1 Mart Pazar:
16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe
25. HAFTA
7 Mart Cumartesi:
16.00 Başakşehir-Göztepe
20.00 Beşiktaş-Galatasaray
8 Mart Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Karagümrük
13.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor
9 Mart Pazartesi
16.00 Eyüpspor-Kocaelispor
20.00 Alanyaspor-Gençlerbirliği
20.00 Kayserispor-Trabzonspor