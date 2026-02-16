Dev derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 24-25'inci haftanın fikstürü açıklandı. Belirlenen fikstüre göre Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.

24 ve 25. haftanın maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

24. HAFTA

27 Şubat Cuma:

20.00 Başakşehir-Konyaspor

20.00 Trabzonspor- Fatih Karagümrük

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş

20.00 Göztepe-Eyüpspor

20.00 Galatasaray-Alanyaspor

1 Mart Pazar:

16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe

25. HAFTA

7 Mart Cumartesi:

16.00 Başakşehir-Göztepe

20.00 Beşiktaş-Galatasaray

8 Mart Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Karagümrük

13.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor-Kocaelispor

20.00 Alanyaspor-Gençlerbirliği

20.00 Kayserispor-Trabzonspor