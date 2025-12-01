Dev derbinin VAR hakemi belli oldu

Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

Spor
  • 01.12.2025 12:04
  • Giriş: 01.12.2025 12:04
  • Güncelleme: 01.12.2025 12:11
AA

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20:00'de oynanacak derbinin VAR hakemi de belli odu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamada dev derbide Ali Şansalan'ın VAR koltuğunda oturacağı açıklandı. Maçta AVAR Hakan Yemişken, AVAR 2 ise İbrahim Çağlar Uyarcan olarak belirlendi.

Karşılaşmanın orta hakemi ise Yasin Kol. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

