Dev fabrika satılıyor

Türkiye’nin sanayi tarihinde önemli bir yere sahip olan Tekfen Holding’e kayyum atanmasının ardından varlık satışına başlandı.

Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Can Holding'in varlıklarının yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmiş, bu süreçte Tekfen Holding’in en büyük hissedarı da kamu adına TMSF olmuştu.

Fon yönetimi, bugün yayımladığı yeni ilan ile grubun en büyük fabrikasını resmen satışa çıkardığını duyurdu.

EN DÜŞÜK BEDEL AÇIKLANDI

Satışa konu olan dev tesis, ağır çelik imalatı alanında Türkiye’nin en yetkin noktalarından biri olarak biliniyor. 19 bin 250 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 49 bin 500 metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulu olan fabrika, teknik donanımı ve üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Tesisin satış için belirlenen muhammen (en düşük) bedeli ise 1 milyar 180 milyon TL olarak ilan edildi.

Sanayi dünyasının yakından takip edeceği dev satışın takvimi de netleşti.

Fabrikanın satış ihalesi, 27 Nisan 2026 tarihinde TMSF'nin İstanbul Esentepe’deki yerleşkesinde gerçekleştirilecek.