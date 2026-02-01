Dev final öncesi bilmeniz gerekenler

Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta merakla beklenen final eşleşmesi netleşti. Melbourne Park’ta oynanacak finalde dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ile dünya 4 numarası Novak Djokovic şampiyonluk için korta çıkacak.

Final mücadelesi, Melbourne Park’ın simge kortu Rod Laver Arena’da TSİ 11.30’da başlayacak. Karşılaşma Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tek erkeklerde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, kariyerine bir büyük turnuva daha ekleyerek hem toplam şampiyonluk sayısını artırmayı hem de Avustralya Açık’ta teklerde şampiyon olan en yaşlı tenisçi unvanını elde etmeyi hedefliyor. 38 yaşındaki Sırp raket, turnuvayı kazanması halinde Ken Rosewall’a ait rekoru geride bırakacak.

ALCARAZ, AVUSTRALYA'DA İLK KEZ FİNALDE

Kariyerinde Roland Garros, Wimbledon ve ABD Açık’ı ikişer kez kazanan Alcaraz ise Avustralya Açık’ta ilk kez finale yükseldi. İspanyol tenisçi, şampiyon olması durumunda kariyer grand slam yapan tarihteki 9. erkek tenisçi olacak.

Djokovic’i mağlup etmesi halinde ise dört büyük turnuvayı kazanan en genç tenisçi unvanını elde ederek Don Budge’a ait 87 yıllık rekoru kıracak.

İki tenisçi finale farklı yollarla geldi. Alcaraz, turnuva boyunca oynadığı maçların büyük bölümünü set vermeden geçerken, yarı finalde beş setlik zorlu mücadelenin ardından finale çıktı. Djokovic ise yarı finalde Jannik Sinner karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

ARALARINDAKİ 10'UNCU MAÇ

Bu final, Alcaraz ile Djokovic arasındaki 10. karşılaşma olacak. İki rakip daha önce 9 kez ATP turnuvalarında karşı karşıya gelirken, grand slam finallerinde Wimbledon’da oynanan iki mücadeleyi de Alcaraz kazandı. Final, ayrıca iki tenisçi arasındaki 15 yıl 348 günlük yaş farkıyla tarihe geçecek.

Melbourne’de şampiyonluğa ulaşan tenisçi, 4,15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 120 milyon TL) para ödülünün sahibi olacak. Finali kaybeden sporcu ise turnuvayı yaklaşık 65 milyon TL’lik ödülle tamamlayacak.