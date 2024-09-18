Dev havayolu şirketi iflas etti

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Kanada merkezli Canada Jetlines, 11 Eylül 2024'te iflas başvurusunda bulundu.

Canada Jetlines, toplamda 11,8 milyon Kanada doları (8,7 milyon ABD doları) borçlu ve 225 alacaklıya ödeme yapmak zorunda. En büyük alacaklılar arasında ileri tarihli uçuş rezervasyonları olan yolcular, Corendon Dutch Airlines ve Smart AMS Inc. yer alıyor.

Şirket, 15 Ağustos 2024'te tüm uçuşlarını askıya aldı. Filosundaki dört Airbus A320-200 tipi uçak farklı lokasyonlarda depolanıyor ve bu uçakların kiralayıcıları arasında Aviation Capital Group ve FTAI Aviation gibi büyük firmalar bulunuyor.

Alacaklılar, 1 Ekim 2024'te yapılacak telekonferans toplantısında iflas sürecinin gidişatı hakkında bilgilendirilecek.