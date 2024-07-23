Dev konut ihalesi AKP’li isme

TOKİ’nin Hatay Arsuz’a yapacağı 662 konuta yönelik ihale, AKP’den milletvekili aday adayı olan Aziz Özkılıç’a verildi. Özkılıç’ın sözleşme tarihinden 10 gün önce Kurum’un bakanlığı için “Doğru tercih” demesi dikkat çekti.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkımlara yol açtı. Kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumu nedeniyle eleştirilen AKP, depremin üzerinden geçen 17 aya karşın bu kentlerindeki sorunları halen çözemedi. Evsiz kalan depremzedeler için planlanan konutların büyük bölümü de tamamlanamadı. Talebi karşılamaktan uzak az sayıdaki deprem konutu ihalesi ise AKP’ye yakın isimlere verildi.

TOKİ’nin, AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlere verdiği deprem konutu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. Hatay’ın Arsuz ilçesine inşa edilecek 662 konutun inşaat ihalesinin AKP’den Milletvekili Aday Adayı olan Aziz Özkılıç’a ait Özkılıç Yapı İnşaat şirketine verildiği öğrenildi.

YÖNTEM YİNE PAZARLIK

Hatay Arsuz’a inşa edilecek 662 adet konutun dördüncü etap çalışmalarına yönelik ihale, 14 Haziran’da düzenlendi. TOKİ koordinesinde düzenlenen ihaleye, “Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi kullanıldı. İhaleye toplam yedi şirket teklif verdi.

AKP’Lİ İSİMLE SÖZLEŞME

Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, 2018 yılındaki genel seçimlerde AKP’den Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı olan Aziz Özkılıç’ın şirketi Özkılıç Yapı İnşaat’ın teklifini kabul edilebilir bulundu. TOKİ ile Özkılıç’ın şirketi arasında 12 Temmuz’da 2 milyar 48 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. TOKİ ile dev anlaşma yapan şirketin sahibi Özkılıç, anlaşmadan 10 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandığı görüldü. Özkılıç, Murat Kurum’un yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na getirilmesinin ardından 2 Temmuz’da yaptığı paylaşımda, “Çok doğru bir tercih. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Aziz Özkılıç

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BABADAN OĞULA ERDOĞAN SEVGİSİ

Özkılıç’ın siyasetle ilişkisi bunlarla da sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da gençlerle bir araya geldiği toplantının, Aziz Özkılıç’ın oğlu Yusuf Özkılıç’ın davetiyle gerçekleştiği belirtildi.