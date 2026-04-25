Dev maçta gözler golcülerin üzerinde olacak

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde gözler iki takımın hücum oyuncularına çevrildi.

RAMS Park’ta oynanacak mücadelede, ligin en çok gol atan iki ekibi karşı karşıya gelecek.

30 hafta sonunda 69 golle ligin en skorer takımı olan Galatasaray’ı, 68 golle Fenerbahçe takip ediyor. Bu tablo, derbinin hücum gücü yüksek iki takım arasında geçeceğine işaret ediyor.

GALATASARAY’DA ICARDİ ÖNE ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, attığı 14 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Sakatlık sonrası fiziksel olarak tam hazır olmamasına rağmen skor katkısı veren Arjantinli futbolcuyu, 12 golle Victor Osimhen izliyor.

Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ise 7’şer golle hücum hattındaki diğer dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Takımın gol yüküne katkı veren diğer oyuncular arasında Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Eren Elmalı gibi isimler de bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE TALİSCA FORMDA

Konuk ekip Fenerbahçe’de ise Anderson Talisca, 16 golle takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Brezilyalı futbolcuyu 11 golle Marco Asensio, 10 golle Dorgeles Nene takip ediyor. Kerem Aktürkoğlu da 6 gollük katkısıyla hücum hattında öne çıkan isimlerden biri.

Sarı-lacivertlilerde sezon içinde gol katkısı veren diğer oyuncular da skor dağılımına katkı sağlarken, takımın hücum çeşitliliği dikkat çekiyor.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide, iki takımın golcü oyuncularının performansı karşılaşmanın sonucunu belirleyen temel unsurlardan biri olabilir.