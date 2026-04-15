Dev. Maden-Sen: Dimin Madencilik toplu sözleşme hakkını engelleyemeyecek

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev. Maden-Sen Genel Yönetim Kurulu, Bingöl'ün Genç ilçesinde faaliyetini sürdüren Dimin Madencilik'in işçilerin toplu sözleşme hakkını engellemesine dair bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "İşveren, hiçbir somut delili olmamasına rağmen Bakanlığın olumlu yetki yazısına itiraz ederek işçileri yıldırmak ve sendika üyeliğinden vazgeçirmek için sadece zaman kazanmaya çalışmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bingöl’ün Genç ilçesinde faaliyet göstermekte olan Dimin Madencilik işletmesinde çalışanların çoğunluğu sendikamıza üye olmuş ve bu doğrultuda tüm yasal şartlar sağlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 9 Mart tarihinde yetki başvurusu yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 27 Mart tarihinde tarafımıza olumlu yetki tespit yazısı bildirilmiştir. Ancak Bakanlığın gönderdiği bu olumlu tespit yazısından sonra, işveren tarafından işçilerin sendikalaşma haklarını kullanmalarına engeller çıkarılmıştır. İşveren, hiçbir somut delili olmamasına rağmen Bakanlığın olumlu yetki yazısına itiraz ederek işçileri yıldırmak ve sendika üyeliğinden vazgeçirmek için sadece zaman kazanmaya çalışmıştır.

HİÇBİR YAPTIRIM İŞÇİLERİN SENDİKAL MÜCADELESİNİ ÖNLEYEMEMİŞTİR

Bakanlıkça verilen olumlu yetki tespit yazısının alınmasının ardından Dimin Madencilik işvereni yalnızca asılsız itirazlarla kalmamış, sendikalaşmanın önüne geçmek için işten çıkarma sürecine de başlamıştır. İşverenin bu tahammülsüz tutumu bizim için yeni değildir. Geçtiğimiz yıl örgütlenme faaliyetlerimiz devam ederken de sırf anayasal haklarını kullandıkları için 5 işçi haksız yere işten çıkarılmış, yerlerine 20 yeni kişi alınarak içerideki işçi iradesi değiştirilmeye çalışılmış, işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulanmıştır. Ancak hiçbir yaptırım işçilerin onurlu sendikal mücadelesini önleyememiştir.

İSTİHDAM BİR ŞANTAJ ARACI OLARAK KULLANILAMAZ

Dimin Madencilik işvereni, yöreye sağladığı tek fayda olan "istihdam" ile övünmektedir. Oysa bugüne kadar yaşananlar, işverenin çalışanların temel haklarına saygı duymadığını ve bu istihdamı yöre halkına, maden işçilerine karşı bir şantaj ve tehdit aracı olarak kullandığını açıkça ortaya koymaktadır. Anayasal bir hakkın kullanımına gösterilen bu tahammülsüzlük, işverenin niyetini gözler önüne sermektedir.

İŞÇİLER İŞ BARIŞINI KORUMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMIŞTIR

Sendikamız bu süreç içinde gerekli yasal başvuruları eksiksiz yaparak üyelerinin haklarını koruma mücadelesini aralıksız sürdürmüştür. İşverene, işçilerin taleplerine saygı duyarak olumlu yetki tespitine yaptığı asılsız itirazı geri çekmesi ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlaması için çağrı yapılmıştır. Bütün bu gelişmeler yaşanırken maden işçileri büyük bir sorumluluk duygusu içinde çalışmalarını sürdürmüş ve iş barışını korumak için ne gerekiyorsa yapmıştır.

Ancak, ne yazık ki bugün ulaşılan noktada işverenin işçilerin sendika üyeliği hakkını tanımayan tutumunun devam ettiğini görüyoruz. Dimin Madencilik çalışanları; işverenin uygulamalarıyla işçilere karşı ayrımcılık yapıldığını, haksız işten çıkarmalar ve baskılarla işverenin yasal haklarını kötüye kullandığını ve işçileri cezalandırmaya çalıştığını açıkça görmektedir.

DİMİN MADENCİLİK İŞVERENİNDEN SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK TUTUMUNU SONA ERDİRMESİNİ BEKLİYORUZ

Biz sendika olarak, Dimin Madencilik işverenine bir kez daha sesleniyoruz: İşçiler, yalnızca Anayasal hakları olan sendikalaşma haklarını kullanarak, alın terlerinin karşılığı olan bir toplu iş sözleşmesine ulaşmayı ve huzurlu, güvenli bir ortam içinde çalışmayı istiyorlar. Bu nedenle Dimin Madencilik işvereninden işçilerde güvensizlik ve tereddütler doğuran, hak kayıplarına yol açan, sendikal özgürlüklerin kullanılmasını engellemeye yönelik ve çalışma barışını bozacak tutumunu sona erdirmesini bekliyoruz.

Dimin Madencilik işverenini, çalışanların iradesine saygı duyarak sendikamızın olumlu yetki tespitine yaptığı somut delilden yoksun itirazı derhal geri çekmeye, haksız yere işten çıkarılan işçi arkadaşlarımızı işe iade etmeye ve bir an önce toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamaya çağırıyoruz.

BURADAN DİMİN MADENCİLİK YÖNETİMİNE BİR KEZ DAHA SESLENİYORUZ:

Sendikal örgütlenme Anayasal bir haktır ve suç değildir. Bu hakkın gasp edilmesinden derhal vazgeçin.Hiçbir somut delile dayanmayan, süreci yokuşa sürmek için yaptığınız asılsız yetki itirazını derhal geri çekin.Sendikalı oldukları için haksız yere başlattığınız işten çıkarma sürecini durdurun.

Kamuoyunun, günümüzün olağanüstü zor koşulları altında yerin altında ve üstünde özveriyle çalışmaya devam eden maden işçilerinin mücadelesini destekleyeceğine ve işverenin işçileri mağdur eden yasa dışı tutumuna karşı çıkacağına inanıyoruz.

Sendikamız, işçi düşmanı bu politikalara karşı boyun eğmeyecektir. Dimin Madencilik işçisi yalnız değildir. Hakkımız olanı alana, işyerine sendikayı ve toplu iş sözleşmesini getirene kadar hukuki ve meşru mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."