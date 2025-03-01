Dev nakliye uçaklarının bakımlarının yapıldığı Airbus tesislerinin dışındaki tek merkez kapılarını AA'ya açtı

KAYSERİ (AA) - OĞUZHAN SARI - "Koca Yusuf" olarak bilinen dünyanın en büyük askeri kargo uçaklarından A400M'in sistemlerinin son versiyona yükseltilmesini kapsayan "retrofit" faaliyetleri, İspanya ve Almanya'daki Airbus tesisleri dışında sadece Türkiye'de yapılıyor.

Dev nakliye uçakları A400M'lerin retrofit faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, kapılarını Anadolu Ajansı'na (AA) açtı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artırılmasında stratejik öneme sahip olan ve "Koca Yusuf" olarak da adlandırılan A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bağlısı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.

A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanı sıra "retrofit" olarak adlandırılan son versiyona yükseltme işlemleri de üretici firma Airbus'ın İspanya ve Almanya'daki tesisleri dışında sadece Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yürütülüyor.

Retrofit işlemlerini tamamlayan uçaklar, paraşütçü kapısından eş zamanlı atlayabilme, alçak irtifada oto pilotla uçabilme, kargo bölümündeki depo kapasitesinin artırılması ve tavan vincinin maksimum kapasitede kullanılması gibi önemli imkanlara erişiyor.

- "TSK'nın harp kabiliyeti artırıldı"

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Uçak Fabrika Seviyesi Bakım Hizmetleri (FASBAT) Üretim Planlama Kontrol Amiri, A400M uçaklarının, faydalı yük taşıma ve uzun menzil uçuş kabiliyetiyle stratejik anlamda taşımacılık yapabildiğini anlattı.

Tedarik edilen 10 uçaktan sonuncusunun 30 Mart 2022'de Hava Kuvvetleri envanterine girmesiyle Türkiye'nin, filosunu tamamlayan ilk ülke olduğu bilgisini veren Üretim Planlama Kontrol Amiri, "A400M uçağı, TSK envanterinde bulunan C-130 ve C-160 uçaklarına nazaran daha fazla faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ve daha uzun menzilde uçuş gerçekleştirebilmektedir. Böylelikle, TSK'nın harp kabiliyeti artırılmıştır." dedi.

Üretim Planlama Kontrol Amiri, uçakların kullanımının devam edebilmesi için periyodik bakımlarının yapılmasının gerekliliğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda, halk arasında hafif ve ağır, literatürde ise CL ve CH bakım olarak nitelendirilen tüm bakımlar, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bağlısı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

Bakım süreçlerinin yanı sıra "retrofit" olarak nitelendirilen, uçakların son versiyona yükseltilme işlemlerinin de yine 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nce yapıldığını aktaran Üretim Planlama Kontrol Amiri, "Bu faaliyeti Airbus dışında yapabilen tek ülke Türkiye'dir. Bu faaliyetin yürütüldüğü Sevilla, Getafe ve Münih'teki bakım merkezleri, Airbus çatısı altındadır." ifadesini kullandı.

- " 9 uçağımızın son versiyona yükseltme işlemleri yapılmakta"

Üretim Planlama Kontrol Amiri, "CL" bakımların 2 yılda bir gerçekleştirilen hafif bakımlar olduğunu bildirerek, bu bakımların 12'nci Hava Ulaştırma Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığınca başarıyla icra edildiğini anlattı.

"CH" bakımların ise 6 yılda bir gerçekleştirilen ağır bakımlar olduğunu dile getiren Üretim Planlama Kontrol Amiri, "Bu bakımları, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olarak Airbus firması dışında gerçekleştirebilen ilk bakım merkeziyiz. Şu an, 7'nci uçağımızın ağır bakım faaliyetleri devam etmektedir." dedi.

Retrofit faaliyetleriyle uçağa ne gibi işlemler yapıldığı ve hangi yeteneklerin kazandırıldığı hakkında da bilgi veren Üretim Planlama Kontrol Amiri, şu şekilde konuştu:

"Retrofit projesi kapsamında Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 9 uçağımızın son versiyona yükseltme işlemleri yapılmaktadır. Retrofit projesinin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılmasıyla, uluslararası havacılık alanında ismimizi duyurmak ve dünya üzerinde bu işlemleri gerçekleştirebilen 4 bakım merkezinden biri olarak diğer ülke uçaklarının bakım ve retrofit faaliyetlerini yapmayı amaçlamaktayız."

- Retrofit, 4 aşamadan oluşuyor

Üretim Planlama Kontrol Amiri, retrofit projesinin, "söküm", "uygulama", "yazılım yükleme ve montaj" ile "test" olmak üzere 4 aşamadan oluştuğu bilgisini vererek, "Retrofit projesi sonrasında uçağımız, paraşütçü kapısından eş zamanlı atlayabilme, alçak irtifada oto pilotla uçabilme, kargo bölümündeki depo kapasitesinin artırılması ve tavan vincinin maksimum kapasitede kullanılması imkanlarına erişmektedir. 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü hangarlarımızda yürütülen tüm faaliyetlerimizde Avrupa askeri havacılık standardı olan 'EMAR-145' standartlarında işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 2026'da 100'üncü yılını kutlayacağını kaydeden Üretim Planlama Kontrol Amiri, TSK'nın seçkin bir fabrikası olmanın ve kendisine verilen tüm görevlerini layıkıyla yerine getirmenin onuru ve gururu içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

- "Koca Yusuf"ların katıldığı önemli görevler

TSK'nın kabiliyetlerinin artırılmasında önemli bir yere sahip olan A400m'ler, envantere girdiği tarihten itibaren önemli görevlerde yer aldı.

A400M'ler, Kovid 19 salgınının başladığı günlerde Çin'e gönderilerek, başta Türk vatandaşları olmak üzere bazı yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye tahliyesinde kullanıldı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından, Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için yine A400M'ler görevdeydi.

"Uçan Kale", Türk vatandaşlarının Kabil'den Pakistan'a tahliyesini gerçekleştirerek önemli bir görevi daha yerine getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti, tarihindeki en büyük felaketlerinden birini, 6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadı.

TSK'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye yönelik oluşturduğu "hava yardım koridoru" kapsamında A400M'lerle yardım malzemesi ile arama kurtarma ve sağlık ekibi taşındı.

A400M'lere, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen hastaların tahliyesi için de görev verildi. Gerçekleştirilen seferlerle Türkiye'ye getirilen hastalar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu yönüyle A400M'ler, sadece askeri anlamda değil, Türkiye'nin mazlumlara ulaşan eli olarak da önemli görevleri başarıyla icra etti.