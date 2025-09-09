Dev özelleştirme hamlesi kapıda

Özelleştirme kararları ile devletin birçok kıymetli kamu varlığını elden çıkartan iktidarın, 2026 planlarında da özelleştirme çıktı.

Ülke ekonomisinin yol haritasını çizen Orta Vadeli Program (OVP), önümüzdeki yıllarda iktidarın özelleştirmeye daha da büyük ağırlık vereceğini ortaya koydu. Programda yer alan “genel devlet dengesi” başlığı altındaki veriler, kamunun elindeki varlıkların satışına dayalı gelir beklentilerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Buna göre, 2025 yılında 21 milyar lira olarak tahmin edilen özelleştirme gelirlerinin, 2026’da adeta sıçrama yaparak 185 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani bir yıl içinde özelleştirme gelirlerinde yaklaşık 9 katlık bir artış hedefleniyor.

BOĞAZ VE FSM KÖPRÜLERİ SATILACAK İDDİASI

AKP iktidarı döneminde limanlardan enerji tesislerine, arazilerden fabrikalara kadar pek çok kamu kaynağı elden çıkarıldı. Şimdi ise OVP’de yer alan rakamlar, 2026’da tarihin en yüksek özelleştirme hamlelerinden birinin kapıda olduğuna işaret etti.

Öte yandan ABD merkezli Bloomberg’in ulaştığı kaynaklara dayandırdığı haberde, daha önce de gündeme gelen Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün de özelleştirme planına dahil edildiği öne sürüldü. Haberde, Özelleştirme İdaresi’nin bu kapsamda yatırım bankalarına teklif çağrısı gönderdiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre söz konusu satışın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 'projesi' olabileceği değerlendirildi. Öte yandan haberde, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşma sağlanmama ihtimalinin bulunduğu da kaydedildi.

Benzer bir satış süreci daha önce 2012’de gündeme gelmiş, yaklaşık 2 bin kilometrelik yol ve köprülerin işletme hakları için 5,7 milyar dolarlık teklif verilmişti. O ihaleyi Koç Holding, Gözde Girişim ve Malezya merkezli UEM Group kazanmış ancak teklif düşük bulunduğu için ihale iptal edilmişti.

AKP DÖNEMİNDE ZİRVE YAPTI

Patrick Sykes, Kerim Karakaya ve Fırat Kozok imzasıyla yayımlanan habere göre, sürece dair bilgi veren ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, hazırlıkların kamuoyuna duyurulmadığını ifade etti.

1986-2024 döneminde toplam 71,6 milyar dolar tutarında özelleştirme yapıldı; bu satışların 63,5 milyar dolarlık bölümü AKP döneminde gerçekleşti.

AKP döneminde yapılan satışların 39 milyar dolarlık kısmı hisse satışı, 17,3 milyar dolarlık kısmı işletme/tesis satışı, 651 milyon doları otel/sosyal tesis satışı, 4,7 milyar doları taşınmaz satışı, 708 milyon doları da varlık satışından oluştu.