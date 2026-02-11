Dev randevu öncesi çarpıcı istatistikler: Galatasaray 63 yıldır kaybetmiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu turda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

17 Şubat Salı günü Rams Park’ta oynanacak mücadele öncesinde UEFA’dan dikkat çeken istatistikler geldi.

6 MAÇLIK GEÇMİŞ, GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Juventus bugüne kadar UEFA organizasyonlarında 6 kez karşılaştı ve bu maçların tamamı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. Bu eşleşmelerde Galatasaray 2, Juventus ise bir galibiyet elde etti. Üç maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Bu eşleşme, eleme turları dahil turnuva tarihinde bir Türk takımı ile bir İtalyan takımı arasında oynanan yalnızca ikinci çift maçlı eşleşme olacak. İlki 1962/63 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde oynanmış ve Milan, Galatasaray’ı toplamda 8-1’lik skorla elemişti.

1963’TEN BERİ TÜRKİYE’DE YENİLGİ YOK

Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı UEFA organizasyonlarında oynadığı son 17 maçın yalnızca üçünü kaybetti (7 galibiyet, 7 beraberlik).

Daha da çarpıcısı, sarı-kırmızılı ekip Türkiye’de İtalyan rakiplere karşı 1963’ten bu yana mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Juventus karşısında Şampiyonlar Ligi tarihindeki 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu barajı aşan ilk Türk takımı olacak sarı-kırmızılılar, ayrıca turnuva tarihinde 250 gole ulaşmaya da yalnızca iki gol uzaklıkta.

JUVENTUS’UN BİLANÇOSU

Juventus, Türk takımlarına karşı UEFA organizasyonlarında oynadığı son 10 maçın sadece ikisini kaybetti (5 galibiyet, 3 beraberlik). Bu iki yenilgi de Galatasaray’a karşı geldi.

İtalyan temsilcisi, UEFA’daki son 6 çift maçlı eşleşmenin ilk ayağında yenilgi almadı (3 galibiyet, 3 beraberlik). Ayrıca son 12 sezonun 10’unda Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında yer aldı.

Galatasaray ise 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez bu turda mücadele edecek.

Rams Park’taki ilk 90 dakika, hem tarihsel istatistikler hem de psikolojik üstünlük açısından büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar, iç saha geleneğini sürdürerek Avrupa’da yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.