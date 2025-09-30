Dev restorasyon işleri arkadaşa gitti

Kamunun dikkati çeken iki ihalesi iktidara yakınlığıyla bilinen bir isme verildi. Hem Edirne Mahmudiye Kışlası restorasyonu ihalesi hem de Dolmabahçe Sarayı ihalesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’a gitti.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı 18 Temmuz 2025’te “Edirne Mahmudiye Kışlası Restorasyon Uygulama İşi” adı altında ihale düzenledi. İki şirketin teklif verdiği ihale Güryapı Restorasyon Şirketi’nde kaldı. 15 Ağustos tarihinde Milli Saraylar Başkanlığı ile şirket arasında 1 milyar 380 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Mahmudiye Kışlası 1826 yılında II. Mahmut döneminde yapıldı. Kışla geçirdiği yangınlar nedeniyle "Yanık Kışla" olarak anılmaya başlandı. 1915 yılında adı Müşir İbrahim Paşazade Nurettin Paşa tarafından Mahmudiye Kışlası olarak değiştirildi. Askeri okul olarak bir süre kullanılan kışla binası uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdi.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, 24 Temmuz’da da “Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu ve Mavi Salon Güncel Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat Mühendisliği Projeleri Hizmet Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihale de yine 29 milyon 842 bin TL teklif veren Güryapı Restorasyon Şirketi’ne verildi. Dolmabahçe Sarayı, 7 Haziran 1856 tarihinde kullanıma açıldı. 13 Haziran 1843 yılında başlanan yapımı 13 yıl sürdü. Osmanlı padişahları tarafından kullanılan saray Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanıldı ve Atatürk bu sarayda hayatını kaybetti.

AKP DÖNEMİNDE BÜYÜDÜ

Çamlıca Camii projesini, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini yapan şirket olarak biliniyor. Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Gürsoy Grup tarafından yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Bitlis'in Ahlat ilçesine milyonlarca lira harcanarak yapılan ve 25 Ağustos 2020’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin birlikte açılışını yaptığı Ahlat Köşkü’nü de yine Hasan Gürsoy’un şirketi inşa etti. Geçen Mayıs ayında da Gürsoy’un sahibi olduğu Güryapı Taahhüt isimli inşaat şirketinin internet sitesinde, “Ahlat Konukevleri Projesi” adı altında bir projenin inşa edileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı Ahlat Köşkü’nün hemen yanına yapılacak Ahlat Konukevleri Projesi'nin 83 bin 499 metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği belirtildi. Ahlat Konukevleri Projesi kapsamında “9 adet bakan konutu, bir kafeterya binası, bir otopark, bir revir binası, iki güvenlik/düzen binasının” inşa edileceği açıklandı.