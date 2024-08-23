Dev Sağlık-İş Bakanlık önüne gitti

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DİSK/Dev- Sağlık İş), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan sendika üye sayılarında yüzde 0,01 oranla baraj altı bırakılmasına ilişkin dün Bakanlık önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş Sendikası'nın yüzde 1 barajının altında kalmasına yönelik dava süreci devam ederken Akdeniz Üniversitesi’nde sözleşme yetkisinin başka bir sendikaya verilmesine tepki gösterdi. Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, "Bakanlık yetkilileri bize istatistik davası tamamlanana kadar bu hastanedeki yetkiyi bekleteceklerini söylediler. Bu süreç devam etmesine rağmen hem mahkemeye gerekli belgeleri vermiyorlar hem de bizden çok daha az üyesi olan bir başka sendikaya toplu iş sözleşmesi yetkisini veriyorlar. Suç üstüne suç işliyorlar" dedi.

Çerkezoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sendikamızın üye sayısı 7 bin 400 gibi düz bir rakama yuvarlanarak düşürülmüş. Sendikanın ve konfederasyonun genel başkanı olarak benim üyeliğim bile sistemden silinmiş. İşkolunda çalışan sayısı yüksek gösterilmiş. Böylelikle sendikamız barajın altında bırakılmış. 30 gün önce elimizdeki somut resmi verileri tek tek ilettik. Gerçek sayıya ulaşmak mümkünken ısrarla bu yapılmadı. Sendikamızın 7 bin 400 olarak açıklanan üye listesi ise ısrarla bize gösterilmedi. Elimizdeki listeyle karşılaştırıp doğru bilgileri ortaya koymamız engellendi." Çerkezoğlu, istatistiklerin kontrol edilmesi için mahkemeye başvurduklarını ancak Bakanlık yetkililerinin gerekli belgeleri mahkemeye de iletmediğini söyledi.

Mahkeme sürecinin devam etmesine rağmen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde toplu sözleşme yapma yetkisinin başka bir sendikaya verildiğini belirten Çerkezoğlu, açıklamanın ardından sendika üyeleri ile birlikte Bakanlık önünde oturma eylemi başlattı.