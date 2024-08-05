Dev Sağlık-İş ilk yetki başvurusunu yaptı: Bakanlık emekçinin hakkını teslim etsin!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından temmuz ayında açıklanan sendika üye sayıları raporunda yüzde 0,99 oranla baraj altı bırakılan DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş, ilk yetki başvurusunu yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bir an önce bakanlığı istatistiklerde bu yanlışı düzelterek sendikamıza yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmaya ve sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını hukukunu teslim etmeye çağırıyoruz" dedi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası, ilk yetki başvurusunu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2024'te açıkladığı sendika üye sayılarına ilişkin raporda, Dev Sağlık-İş yüzde 0,99 oranla baraj altında bırakıldı.

DİSK ve Dev Sağlık-İş Sendikası yöneticileri tarafından yapılan itirazın ardında kayıtlar üzerindeki inceleme sürüyor. İtiraz süreci devam ederken Dev Sağlık-İş’in çoğunlukta olduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi için bugün yetki başvurusu yapıldı.

BAKANLIK ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Yetki başvurusunun ardından DİSK ve Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK yöneticileri ile üyeleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yöneticiler, Çalışma Bakanlığı’nı sendikaya yapılan haksızlığı ortadan kaldırmaya, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını teslim etmeye çağırdı.

İLK YETKİ BAŞVURUSU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE

“Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi için yetki yazımızı verdik” diyen Çerkezoğlu şunları söyledi:

“İstatistikte yapılan artık apaçık ortaya çıkmış olan bu haksızlık ve hukuksuzluğun düzeltilmesi gerekiyor. Buradan uyarıyoruz, başka hiçbir sendikaya toplu iş sözleşmesi yetkisi verilemez. İşçilerin hakkını korumaktan sorumlu olan Çalışma Bakanlığı’nın bu yanlışlığa son vermesini bekliyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı süreçleri sonuna kadar tamamlayacağız. 6 gün önce bu kapıda söylediğimiz her şeyin doğru olduğu ortaya çıkmış durumdadır. Fazla söze artık gerek yok, bakanlık, Dev Sağlık-İş’in sağlık ve sosyal hizmet emekçisi arkadaşlarımızın sesi olabilmesi için gerekli adımları atmalıdır.”

YARGIYA TAŞINDI

Yaşananların yargıya taşındığını ifade eden Çerkezoğlu, “İstatistikte 7 bin 400 kişi olarak yayımlanan üye listemizin sendikamıza verilmesi ve bizdeki kayıtlarla karşılaştırılarak eksikliklerin giderilmesi ve işkolunda istatistiğe dahil edilmemesi gereken 4B’li ve diğer arkadaşlarımızın düşülerek işkolunda çalışan işçi arkadaşlarımızın sayısının belirlenmesi ve böylelikle istatistiğin güncellenmesini istedik" diye konuştu.

DİSK'in ve sendikanın işkolu barajına itiraz davasını Ankara 4. Mahkemesi’nde açtığını ifade eden Çerkezoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ortada idarenin yaptığı bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı düzeltmenin sorumluluğu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Çalışma Genel Müdürlüğü’ne aittir. Bir taraftan yargı sürecini devam ettireceğiz diğer taraftan arkadaşlarımızın hak kaybı yaşamaması için bakanlığın derhal bu yanlışı düzeltmesini istiyoruz. Sendikamızı baraj altı bırakmak için iki şey yapılmış: Birincisi sendikamızın üye sayısı, bakanlığın resmi sayfasından tescil ettiğimiz gerçek üye sayısının altında gösterilmiş, ikincisi de işkolunda çalışan işçi sayısı yüksek gösterilerek baraj yukarı çekilmiş. 6 ayda bir yayımlanan istatistiklerinde işçi değil memur sayılan, aile bakanlığında ek ders karşılığı çalışan aynı zamanda intörn arkadaşlarımız, toplam sayıdan düşülür, baraj böyle hesaplanırdı. Ancak bu kez öyle yapılmamış. Bir an önce bakanlığı istatistiklerde bu yanlışı düzelterek sendikamıza yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmaya ve sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin hakkını hukukunu teslim etmeye çağırıyoruz.”