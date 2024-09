Dev Sağlık-İş'in oturma eylemi 19. gününde: İstatistik oyunuyla ekmeğimizi çalamazsınız!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası’nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından temmuz ayında açıklanan sendikalı işçi istatistiklerinde yüzde 0,01 oranıyla baraj altında bırakılmasının ardından başlattığı oturma eylemi 19’uncu gününe ulaştı.

Sendikal hakları engellenen DİSK’li işçilerle DİSK ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde bir araya geldi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Sağlık ve sosyal hizmet işçileri, sağlık işçilerinin emeğini, iradesini yok sayan toplu sözleşmelere 'dur' demek için DİSK'in çatısı altında örgütlendi. DİSK'in çatısı altında buluşan sağlık emekçilerinin önü şimdi de istatistik oyunlarıyla kesilmeye çalışılıyor" dedi.

"BAKANLIK MAHKEMEYE GEREKLİ BELGELERİ DERHAL ULAŞTIRMALI"

Günlerdir Çalışma Bakanlığı önünde demokrasi, hak ve adalet mücadelesi verdiklerini söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunlara dikkat çekti:

"Burada yürüttüğümüz mücadele bir demokrasi, hak ve adalet mücadelesi. Ülkenin dört bir yanında örgütleniyoruz. Türkiye’de her şey işçilerin sendikalaşmasının, hakkını aramasının önünde engel. Farklı farklı işkollarında örgütlenen ve hak gasplarına karşı mücadele verenlerin sesi, Türkiye’nin here yerine dalga dalga yayılıyor. Bugün her şeyin sendikalaşmanın önünde engel olduğu bu ülkede, işçiler bu hayat pahalılığı, yüksek enflasyon karşısında geçim mücadelesi verirken emeğine ekmeğine sahip çıkmak için de bu mücadeleyi veriyor.

Sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak yıllardır bütün hastanelerde ve aile bakanlığına bağlı kurumlarda, 24 saat çalışan bu kurumlarda gece gündüz demeden bütün halka sağlık hizmeti üretiyoruz. Özellikle pandemi döneminde de çok açık bir biçimde göründü ki sağlık emekçileri olarak 24 saat çalıştık. Ama bugün sağlık işçileri en düşük ücretlere 24 saat çalışmaktan kaynaklı hiçbir hakkımızın olmadığı bir çalışma düzenine mahkum edilmiş durumda. Sağlık ve sosyal hizmet işçileri bu düzeni değiştirmek için kendi iradesiyle DİSK’in çatısı altında var olabilmek için ve kapalı kapılar arkasında yapılan sağlık işçilerinin emeğini, iradesini yok sayan toplu sözleşmelere ‘yok’ demek için örgütlendiler. Bu düzeni ortadan kaldırmak, kendi emeğine sahip çıkmak için DİSK’in çatısı altında buluşan sağlık emekçilerinin önü şimdi de rakam oyunlarıyla kesilmeye çalışılıyor.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ VE ADALET NÖBETİNİN KARARLILIKLA DEVAM ETTİRİYORUZ"

Artık sağlık ve sosyal hizmetler kolundaki sendikamız Dev Sağlık-İş’in yaşadığı haksızlığı bütün Türkiye kamuoyu öğrendi. İşte biz bugün burada bir kez daha işyerlerinde tüm zorluklara baskılara, mobbinglere rağmen işyerlerinde kazandığımız toplu sözleşme hakkını kapalı kapılar arkasına teslim etmeyeceğimizi ifade etmek için bu mücadeledeki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Çalışma Bakanlığı’nı bu haksızlık ve hukuksuzluktan dönmeye çağırırken Çalışma Bakanlığı’na, açmış olduğumuz davada bilirkişi incelemesi ve mahkemenin vereceği kararda gerekli olan bilgileri ve belgeleri daima hızla mahkemeye ulaştırması için çağrıda bulunuyoruz. Biz biliyoruz ki mahkemenin vereceği kararda gerçek ortaya çıkacaktır. Çünkü gerçek bir tane, o gerçek de DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İş Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yapmak için çoğunluğu sağlamış olduğu ve bu güçle sağlık iş kolunda da diskin özgür toplu iş sözleşmesi masalarında adım atacağı gerçeği. O nedenle biz burada bu demokrasi mücadelesini ve bu adalet nöbetinin kararlılıkla devam ettiriyoruz. Çalışma Bakanlığı’nın varlık sebebi işçilerin hakkını hukukunu korumaktır, işçilerin sendika hakkını güvence altına almaktır, işçilerin sendikal haklarını tanımaktır. Bu arkamızdaki bakanlık bunun için var. İşçilerin ortaya koymuş olduğu bu iradenin teslim edilmesi çalışma bakanlığının varlık nedenidir.

Toplu iş sözleşmesi düzeniyle çalışmak anayasal haklarımızdır, biz bütün anayasal ve uluslararası sözleşmelerden gelen haklarımıza sahip çıkacağız. Biliyoruz ki yaşadığımız bu ekonomik kriz, bu hayat pahalılığı karşısında evimize ekmek götürebilmemizin tek yolu sendikalı olmaktır, DİSK’li olmaktır, emeğimize ekmeğimize sahip çıkmaktır. Masa başında istatistik oyunlarıyla elimizden alınmaya çalışılan toplu sözleşme hakkımızı mutlaka kazanacağız. Sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak Türkiye’nin dört bir yanından Çalışma Bakanlığı önüne taşımaya ve hakkını hukukunu alana kadar bu mücadeleyi yürütmekte kararlıyız. İnsanca yaşadığımız bir ülkeyi kuracağız."

İZMİR’DE BÜYÜK İŞÇİ BULUŞMASI

20 Eylül Cuma günü İzmir’deki Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek İzmir Büyük İşçi Buluşması’nı hatırlatan Çerkezoğlu, "DİSK olarak bir taraftan gelirde ülkede vergide adalet için kent kent mücadelemizi büyütüyoruz. Geçtiğimiz hafta Mersin’de yaptığımız büyük işçi buluşmasından sonra cuma günü de İzmir Büyük İşçi Buluşması’nı gerçekleştireceğiz" dedi.