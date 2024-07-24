Dev Sağlık-İş Sendikası az bir farkla baraj altında: DİSK heyeti bakanlığa gitti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikalı işçi sayılarına ilişkin verilerini yayınladı. DİSK'e bağlı iki sendika daha barajı aştı. Dev Sağlık-İş Sendikası’nın çok az bir oranla baraj altında kalmasına dair verilerin şüpheli olduğunu ifade eden DİSK heyeti bakanlıkla görüşme yapmak için Ankara'ya gitti.

Çalışma Yaşamı 24.07.2024 10:35 Giriş: 24.07.2024 10:35

Güncelleme: 24.07.2024 10:44 Kaynak: Haber Merkezi

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