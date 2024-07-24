Dev Sağlık-İş Sendikası az bir farkla baraj altında: DİSK heyeti bakanlığa gitti!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikalı işçi sayılarına ilişkin verilerini yayınladı. DİSK'e bağlı iki sendika daha barajı aştı. Dev Sağlık-İş Sendikası’nın çok az bir oranla baraj altında kalmasına dair verilerin şüpheli olduğunu ifade eden DİSK heyeti bakanlıkla görüşme yapmak için Ankara'ya gitti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikalı işçi sayılarına ilişkin verilere göre DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası az bir farkla baraj altında kaldı.
DİSK heyeti bakanlıkla görüşme yapmak için Ankara'ya gitti.
Bakanlığın verileri bugün (24 Temmuz Çarşamba) Resmi Gazete’de yayımlandı.
Baknalığın açıkladığı verilere göre Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) üye sayısı 6 ayda yüzde 12 oranında arttı.
Bu kapsamda DİSK’e bağlı iki sendika daha işkolu barajını aştı. Böylece DİSK’e bağlı sendikaların 9’u işkolu barajını aşmış oldu. Ancak DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası’nın ise çok az bir oranla baraj altında kaldığı açıklandı.
Sendikanın yüzde 0.99'luk oranda kaldığı öğrenildi.
ÇERKEZOĞLU ANKARA'YA GİTTİ
DİSK heyeti ise söz konusu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekerek konuyla ilgili çalışma başlattı.
İşkolundaki işçi sayısı başta olmak üzere şüpheli verileri görüşmek üzere DİSK Genel Başkanı ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara’ya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gittiği öğrenildi.