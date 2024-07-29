Dev Sağlık-İş üyesi işçiler, sendika hakları için hastanelerde ses yükseltti!

Dev Sağlık-İş üyesi işçiler, iş kolu barajının artırılarak sendikalarının 0,99 oranıyla baraj altında bırakılmasına tepki göstererek 12 kentte hastane önlerinde eylem yaptı. Eylemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinin şüpheden uzak şekilde açıklanması ve konuya dair yapılan başvuruya hızlıca dönüş yapılması talep edildi.

HABER MERKEZİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yüzde 0,99 oranıyla yüzde 1’lik sendika barajının altında bırakılan sağlık emekçileri, haklarına saygı duyulmasını istedi. Sendika ve toplu sözleşme haklarının verilmesi talebiyle ülkenin dört bir yanında işyerlerinin önünde bir araya gelen DİSK/Dev Sağlık-İş üyesi emekçiler, “Hakkımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Adana’dan Ankara’ya, İstanbul’dan Antalya’ya, İzmir’den Diyarbakır’a kadar 12 kentte 15 işyerinin önünde açıklama yapan Dev Sağlık-İş’li işçiler, Temmuz 2024 istatistiklerinde işçi statüsünde olmayan 4B’li ve üniversite hastanelerinde çalışan intörn hekimlerin işkolu sayısına dahil edilmesiyle işkolu barajının artırıldığını ifade etti.

Hastanelerin önlerinde DİSK/Dev Sağlık İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu imzalı açıklamalarda verilerin şüpheden uzak şekilde açıklanması ve konuya dair yapılan başvuruya Bakanlığın hızlıca dönüş yapması talep edildi.

12 kentte eş zamanlı olarak yapılan açıklamalarda şunlara dikkat çekildi:

"Sendikamız, DİSK/Dev Sağlık İş geçmişten bugüne nice engelleri aşmış ve önüne konan her engelde daha da güçlenerek kendisini var etmiştir. Bugün yaşadığımız bu hukuksuzluktan da güçlenerek çıkacak güce sahibiz. Sendikamız gücünü nerdeyse örgütlendiğimiz her işyerinde mobbinge, yer değiştirmelerine, idari soruşturmalara, şef/amir baskılarına maruz kalmasına rağmen DİSK’e, sendikasına güvenen binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinden almaktadır. Sendikamız bugün göz göre bir hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılmıştır. 24 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede sendikamızın işkolu barajı 0,99, sendikamızın üye sayısı 7 bin 400, işkolunda çalışan işçi sayısı ise daha önce istatistiklerde görülmeyen 4B’li memurlar ve üniversite hastanelerinde çalışan İntörn hekimlerle 750 bin 259 olarak açıklanmıştır."

SAYILAR TUTARSIZ

Açıklamalarda kararın hukuksuzluğu şöyle sıralandı:

1. Sendikamızın “Kamu Uygulamaları Merkezi” üzerinden kaydımıza alarak oluşturduğu verilerde yer alan üye sayımız ile Bakanlık tarafından Temmuz-2024 istatistiklerinde sendikamıza ait olduğu belirtilerek yayımlanmış üye sayısı arasında farklılık bulunmaktadır. Bakanlıktan Resmi Gazete ’de yayımlanan üye sayımız olan 7 bin 400 üyemizin yer aldığı listeyi talep ederek sendikamızın Kamu Uygulamaları Merkezi üzerinden kaydına aldığı üyelerden hangilerinin değerlendirmeye alınmadığı her türlü şüpheden uzak olacak şekilde tespit edilmesini istedik. Bu isteğimize ivedilikle cevap beklediğimizi bu vesileyle yenilemiş olalım.

2. Bir diğer itiraz noktamız ise işkolundaki toplam işçi sayısının tespitine yöneliktir. Bu konuda, sendikamızın kurulu bulunduğu işkolundaki toplam işçi sayısının tespitinde, aslında toplam sayıya dahil edilmemesi gereken ve “4B”li olarak anılan çalışanların, üniversite hastanelerindeki intörn hekimlerin de bu toplam sayıya dahil edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle işkolumuzdaki işçi sayısı açısından tutarlı olamayacak düzeyde bir artış meydana gelmiş ve bu sayı 750 bin 259 olarak gerçeğinden çok daha yüksek olacak şekilde tespit edilmiştir.

3. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2023/6584 Esas, 2023/9234 Karar ve 15/06/2023 tarih sayılı kararında da belirtilmiş olan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istatistiklerin Resmî Gazete'de yayımlandığı günden bir önceki gün itibarıyla gerçekleşen veriler dikkate alınmalı ve bu doğrultuda işçi ve sendika üye sayıları belirlenmelidir” şeklindeki yaklaşımı esas alınmamıştır. Sendikamızın üye sayısına ilişkin tespit yapılırken 23 Temmuz 2024 tarihinin dikkate alınması gerekmekteyken daha erken bir tarih baz alınmıştır. Nitekim, işkolunda çalışan toplam işçi sayısı Ocak-2024 istatistiklerinde 710 bin 647 olarak açıklanırken bu sayı aynı ay için Kamu Uygulama Merkezi üzerinde 724 bin 378 olarak verilmiştir. “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” gibi çok da hareketli olmayan işkolumuzda, aynı ay içinde, yaklaşık 14 bin gibi bir işçi sayısı farkı oluşmasının, ancak “4B”li olarak anılan işçilerin istatistiğe dahil edilmemesi ile mümkün olmaktadır.



Temmuz-2024 istatistiklerinde ise işkolunda çalışan toplam işçi sayısı 750 bin 259 olarak açıklanırken bu sayı aynı ay için Kamu Uygulama Merkezi üzerinden 753 bin 196 olarak verilmiştir. 2024 yılı Ocak ayında 14 bin olan söz konusu işçi sayısı farkının 2024 yılı Temmuz ayında sadece 3 bin olarak açığa çıkmasının tutarlı olmadığını ifade ediyoruz."

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI GASBEDİLDİ

Sadece 30 işyerinden aldıkları örneklemde işkolu sayısına dahil edilmemesi gereken 4 bin 655 kişiyi tespit ettiklerini ifade eden Dev Sağlık İş üyeleri açıklamayı şöyle sonlandırdı: "Bu kişilerin işyeri SGK numaralarını Bakanlığa iletmiştir. Bakanlık itiraz noktalarımızı dikkate almadığında çoğunlukta olduğumuz işyerlerinde toplu iş sözleşmesinden faydalanacak yaklaşık 10 bin işçinin toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmiş olacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı itiraz noktalarımıza kısa sürede yanıt vermeye ve bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. İstatistiklerin yayınladığı gün Genel Başkanımız, bakanlığa resmi başvuruda bulunarak itiraz sürecini başlatmıştı. Bizler bugün işyerlerinde sendikamıza ve toplu iş sözleşmesi hakkımıza sahip çıkıyoruz. 30 Temmuz Salı günü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacağımızı, bu haksız ve hukuksuz uygulamaya boyun eğmeyeceğimizi ifade ediyoruz."