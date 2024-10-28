Dev Türk firması Fransızlara satıldı

Rekabet Kurulu, online otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet hisselerinin çoğunluğunun BlaBlaCar olarak bilinen Fransız şirketi Comuto SA tarafından devralınmasına onay verdi.

Konuya ilişkin Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu." ifadeleri kullanıldı.

"YALNIZCA ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ KAPSIYOR"

Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte ilerleyen günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Öte yandan OBilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığını belirtti.

2012 yılında kurulan Obilet, Türkiye'de milyonlarca lira değerinde otobüs ve uçak bileti satışı gerçekleştirirken, sektörün en önemli firmaları arasında yerini almıştı.