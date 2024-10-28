Dev zam şirketlere akacak

Ekonomi Servisi

Elektrik faturalarında zaten kısıtlı olan devlet desteği için şartlar değiştirildi. Faturaları katlayacak düzenleme ile yurttaşın enerji harcamaları fırlayacak. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), geçtiğimiz gün aldığı kararla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerini değiştirdi. Düzenleme ile, yıllık 5 bin kilowatt (kw) elektrik tüketimi olan aboneler, 2025’ten itibaren devlet desteğinden yararlanamayacak.

2024 itibarıyla ülkede 41,8 milyon mesken abonesi bulunuyor. Devlet, elektrik fiyatlarının baskılanması için faturalara belli oranda destek ödüyor. Gizli zammın arkasında, elektrikte özelleştirmenin bütçeye etkileri de bulunuyor. Faturalarda dağıtım bedelinin oranı, toplam fatura tutarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Vergi ve fonların da bedeli artırdığı faturalarda, tüketim bedeli çoğunlukla toplam tutarın yalnızca yüzde 50’sine denk geliyor.

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) üretimi elektriğin piyasadaki payı her yıl daralırken EÜAŞ, özel şirketlerden daha pahalıya aldığı elektriği ucuza satıyor. Faturaları baskılamak ve alım garantilerini karşılamak için şirketlere para akıtan kuruma merkezi bütçeden aktarılan pay ise büyüyor. Merkezi bütçeden kuruma geçtiğimiz yıl toplam 77 milyar 555 milyon 319 bin lira, görev zararı için aktarıldı. Bu yıl ise ödenen tutar, ilk dokuz ayda geçtiğimiz yılın tutarının 2 katını aşarak 164 milyar 813 milyon 848 bin lira oldu. Devlet desteğinin de geriletilmesi ile önümüzdeki yıl faturaların katlanarak zamlanması bekleniyor.