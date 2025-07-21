"DEVA'dan istifa eden 2 vekilin CHP'ye katılımını çarşamba günü Özgür Özel duyuracak"

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılacaklarına yönelik iddialar gündemdeyken Gazeteci Hilal Köylü, söz konusu katılımların bu hafta çarşamba günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından duyurulacağına dair kulis bilgisi paylaştı.

Köylü, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla söz konusu iki vekilin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklayacağını bildirdi.

İki vekilin partilerinden istifa ederek bağımsız vekil olduklarını hatırlatan Köylü, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evrim Rızvanoğlu, ve Cem Avşar, her iki ismin de önümüzdeki günlerde CHP'ye katılması bekleniyor. Rızvanoğlu'nun çarşamba günü Bakırköy'deki miting için orada Özgür Özel tarafından halka anlatılacağı... Artık Meclis'te grup toplantıları yapılamıyor. Öyle bir beklenti var. Cem Avşar da oraya katılacak.

Deva Partisi'nden de bugüne kadar 15 vekille onlar CHP listelerinden girmişlerdi Meclis'e. Altı vekil istifa etti. Selma Aliye Kavaf ve Seda Kaya Özer. İki isim CHP'ye katıldı oradan istifa eden. İki isim bağımsız kalmıştı, bağımsızlardan iki kişi daha geçiyor. Dört vekil DEVA'lı, CHP'ye geçmiş oluyor.

Sonraki süreçte 'Bakın ne oluyor?' gibi değerlendirmeler yapılırken burada kulislerde, Gelecek'liler AK Parti'ye geçiyor, Deva Partililer CHP'ye geçiyor. Saadet yerinde duruyor. Saadet çok sağlam. 10 vekille girdiler CHP listelerinden. Burada en büyük şimşekler yine Kemal Kılıçdaroğlu'na çevriliyor, onun üzerinde çakıyor. Ne yaptı? Altılı masa tamamen dağıldı. Altılı masa tamamen iktidara çalıştı. DEVA Partisi Allah'tan CHP'ye çalışıyor."