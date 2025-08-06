DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi genel başkanları TBMM'de kurulan komisyonun ardından üyelerle bir araya geldi

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi genel başkanları TBMM'de kurulan komisyonun ardından üyelerle bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin ortak açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, komisyonun çalışma prensipleri, işleyişi ve takvimi üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Üç genel başkan, komisyon çalışmalarının düzenli olarak süreceğini vurgulayarak, "Yeni Yol Grubu olarak milletimizin her kesiminin hukuk, adalet ve demokrasi talebinin sesi ve takipçisi olacağız." mesajını paylaştı.