DEVA Partili Ekmen: "15 vekili paket yapıp kongre sürecinde CHP’ye kargolamayı arzu ederdik"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekmen, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün sunduğu “Şeffaf Masa” adlı programa katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, 1 Ekim’deki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet liderleriyle birlikte yer aldığı buluşmadaki görüntülere dair konuşan Ekmen, “Bir defa düşman değiliz, ciddi bir yaşanmışlığımız var. Erdoğan’a ve AKP’ye baktığımızda bir kin ve öfke duygusuyla bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP listelerinden Meclis’e giren DEVA Partili vekillere ilişkin ise “Keşke hiç çıkarmamış olsaydık. Eğer topluma karşı bir sorumluluğumuz olmasa, o 15 vekili paket yapıp kongre sürecinde CHP’ye kargolamayı arzu ederdik” dedi.

"CUMHURBAŞKANI ÇAĞIRSAYDI DA GİDERDİK"

Ekmen, Meclis açılış resepsiyonunda çekilen ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntülere ilişkin şunları söyledi:

“Biliyorsunuz, Ali Babacan parti kurmadan önce Erdoğan’ı ziyaret ederek ‘Böyle bir yola koyuluyoruz’ demiş birisidir. Çünkü aralarında geçmişten gelen çok ciddi bir hukuk vardı. Herhalde bir başkasından bunu duyması doğru olmazdı diye düşünmüştü.

O gün Sayın Cumhurbaşkanı salondan ayrılmıştı, biz de konuklarla sohbet ediyorduk. Meclis Başkanımızın Özel Kalem Müdürü geldi, ‘Sayın Meclis Başkanı sizi Mermerli Salona çay-kahve sohbetine davet ediyor’ dedi. Ali Bey’le konuştuk. Doğrusu bazı arkadaşlarımızın tereddüdü vardı, herkes hemfikir değildi ama ‘davete icabet edelim’ denildi.

Bize davet Meclis Başkanından gelmişti ama dürüst olalım, Sayın Cumhurbaşkanından gelmiş olsa da icap ederdik. Sayın Erdoğan’a baktığımızda bir kin ve öfke duygusuyla değil, büyük bir hayıflanma ve üzüntü duygusuyla bakıyoruz. O büyük hikâye bu hale dönmemeliydi diye düşünüyoruz.”

BABACAN'A BAKANLIK TEKLİF EDİLDİĞİ İDDİASI

Ekmen, Ali Babacan'a iktidar kanadından bir bakanlık teklifi gelip gelmediğine ilişkin açıklamalarında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bazı iddialar gündeme geldi; Sayın Ali Babacan’a bakanlık teklif edildiğiyle ilgili. Bu iddiaya cevap vermeden önce şunu söyleyeyim: Günün sonunda herkesin kendini ait hissettiği büyük bir mahalle varsa, Türkiye’de büyük seçmen kitlelerinin dağılımı anlamında, o fotoğraftan sonra benim hoşuma giden şöyle bir tablo oluştu... Gerek sosyal medyadaki en sivri arkadaşlar, gerek siyasetçiler, gerek sıradan seçmen, hiç kimse ‘Bunlar hain, bizi terk ettiler, Altılı Masa’ya gittiler’ falan demedi. Tam tersine herkes memnuniyetini ve bu fotoğrafa, bu iletişime dair değer atfeden güzel sözler ifade etti.”

"PAKET YAPIP KARGOLAMAYI ARZU EDERDİK"

Resepsiyonda çekilen fotoğrafa gelen eleştirilerin canlarını sıktığını belirten Ekmen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Canımızı sıktı. Tabii ki Altılı Masa döneminde AKP aktörlerinden, figürlerinden bir dünya laf yemiştik. O gece o fotoğraf yayınlandı; 50-60 fotoğrafı inceledim. Bu hesaplardaki görüntülenme sayısı 10 milyonu bulmuştu. Bunun yüzde doksan beşi kendisini bir şekilde CHP’li veya muhalefet addeden şahıslar ya da troll, anonim hesaplara aitti. Oysa belki de umulan, AK Partililerin bunu yadırgayıp sorgulamasıydı.”

Fotoğrafa dair tepkilerin tek bir merkezden ve troll hesaplardan yayıldığını düşündüklerini belirten Ekmen, “Burada böyle bir şeyle karşılaşınca bunu pas geçeceğimizi, yutkunacağımızı kimse bizden beklemesin” dedi.

Bunun üzerine sunucunun, “O zaman da deniyor ki, ‘Size kimse kontenjan vermez, 15 vekil de çıkaramazsınız’” sözleri üzerine Ekmen şu yanıtı verdi:

“Keşke hiç çıkarmamış olsaydık. Eğer topluma karşı bir sorumluluğumuz olmasa, o 15 vekili paket yapıp kongre sürecinde CHP’ye kargolamayı arzu ederdik.”