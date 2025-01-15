DEVA Partili Ösen 'Yeni Yol Grubu'nda yer almayacak

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu "Yeni Yol Grubu"na katılmayacağını, DEVA Partisi altında çalışmalarını yürüteceğini bildirdi.

Ösen, şunları kaydetti: "3 partinin işbirliği ile kurulan 'Yeni Yol Grubu' bugün ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkanımızla yaptığım görüşme neticesinde yeni kurulan grupta yer almayacağım. Çalışmalarımı, DEVA Partisi altında ülkem ve Milletvekili olduğum İzmir için sürdüreceğim. 'Yeni Yol Grubu'nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

YENİ YOL GRUBU KURULDU

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin “çatı partisi” Yeni Yol, TBMM’de grup oluşturdu. Grup yönetiminde Bülent Kaya Grup Başkanı, Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ ise grup başkanvekilleri olarak görev yapacak.

TBMM’de Yeni Yol grubu kurulmasına ilişkin işlemler tamamlandı. Gelecek ve Saadet ile DEVA partili milletvekillerinden oluşan ve resmi ismiyle “Saadet” grubundan istifa eden milletvekilleri, yeni kurulan Yeni Yol partisine geçtiklerine ilişkin dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu. Böylece TBMM’de “Yeni Yol” grubu oluşturuldu.