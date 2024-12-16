DEVA Partili Rızvanoğlu, AKP'li vekilin ağaç katliamını Murat Kurum'a sordu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu maden şirketinin Giresun Harşit Vadisi’ndeki çevre katliamını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Rızvanoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a kaçak havuz iddialarını sordu.

Bakanlığın konuya ilişkin soruşturma başlatıp başlatmadığını soran Rızvanoğlu, "Söz konusu maden işletmesine çevre kirliliği veya doğa tahribatı nedeniyle bugüne kadar herhangi bir idari para cezası, faaliyet durdurma kararı veya diğer yaptırımlar uygulanmış mıdır? Uygulandıysa, bu yaptırımların detayları ve sonuçları nelerdir?" sorularını yöneltti.

"HARŞİT VADİSİ KORUNMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR EKOSİSTEM"

Rızvanoğlu, Harşit Vadisi’nin önemine değinerek “Giresun Harşit Vadisi, doğal güzellikleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve stratejik su kaynaklarıyla ülkemizin korunması gereken önemli ekosistemlerinden biridir. Aynı zamanda bu bölge, çevre köylerde yaşayan halkın tarımsal üretim, hayvancılık ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılayan kaynaklara ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bölgede faaliyet gösteren bir maden işletmesinin çevreye verdiği zarara ilişkin iddialar kamuoyunda ciddi endişeler yaratmıştır” dedi.

"KAÇAK ATIK HAVUZU İDDİALARI DOĞRU MU?"

Rızvanoğlu maden tesisinin atık havuzu ile ilgili iddiaları gündeme getirerek, şunları dile getirdi:

“Basında yer alan haberlere göre, tamamen dolan ve taşma noktasına gelen bir atık havuzunun iş makineleriyle çevreye boşaltıldığı ortaya çıkmış, ardından kaçak olarak yeni bir atık havuzu yapıldığı iddiaları gündeme gelmiştir. Bunun yanı sıra, kimyasal atıkların su kaynaklarına karıştığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararı beklenmeden faaliyetlerin genişletildiği öne sürülmektedir. Bu iddialar, hem Harşit Vadisi'nin ekosistemini hem de bölge halkının yaşamını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca bu faaliyetlerin denetlenmesi, oluşan zararların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için Bakanlığınızın atacağı adımlar büyük önem taşımaktadır.”