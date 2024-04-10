DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan bayramı mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Babacan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayram, çocuklarımızın hayalindeki harçlığı alabildiği, geniş sofralarda neşeyle bayramlaşılan günlere vesile olsun. Ayrıca buruk girdiğimiz bu bayramın, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada barış ve huzur için vesile olmasını temenni ediyorum."