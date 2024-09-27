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DEVA Partisi kongreye gidiyor: Ali Babacan aday olacak mı?

DEVA Partisi'nin 12 Ekim'de gerçekleştireceği kongrede Genel Başkan Ali Babacan, yeniden aday olacak.

Siyaset
  • 27.09.2024 11:17
  • Giriş: 27.09.2024 11:17
  • Güncelleme: 27.09.2024 11:28
Kaynak: ANKA
DEVA Partisi kongreye gidiyor: Ali Babacan aday olacak mı?
Fotoğraf: DepoPhotos

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de yapılacak.

Ali Babacan liderliğinde 9 Mart 2020 tarihinde kurulan DEVA Partisi, 12 Ekim’de 2. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek.

Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.

Meyra Palace Otel’de gerçekleştirilecek kongrede parti yönetiminde değişiklik bekleniyor.

DEVA Partisi kongreye gidiyor: Beklentinin gerisinde kaldı
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