DEVA Partisi kongreye gidiyor: Ali Babacan aday olacak mı?
DEVA Partisi'nin 12 Ekim'de gerçekleştireceği kongrede Genel Başkan Ali Babacan, yeniden aday olacak.
Kaynak: ANKA
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de yapılacak.
Ali Babacan liderliğinde 9 Mart 2020 tarihinde kurulan DEVA Partisi, 12 Ekim’de 2. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek.
Genel Başkan Ali Babacan, kongrede yeniden aday olacak.
Meyra Palace Otel’de gerçekleştirilecek kongrede parti yönetiminde değişiklik bekleniyor.