DEVA Partisi'nden iki vekil Saadet'e geçiyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya, Saadet Partisi'nde geçmek için TBMM'ye dilekçe verdi.

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından Saadet Partisi (SP) ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te kurduğu grup düşmüştü.

İki ismin SP'ye geçmesiyle toplam vekil sayısı 21 olacak ve Saadet Partisi Grubu tekrar kurulacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün bir araya gelmişti.