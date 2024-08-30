DEVA Partisi'nden ortak grup açıklaması

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Demokrat Parti ile ortak grup kurma görüşmelerine ilişkin, "Bugün itibarıyla kamuoyuyla paylaşabileceğimiz kesin bir ifade yok ama hedefimiz ve arzumuz, Meclis'in yeni yasama yılını ortak grupla açmak." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin etkin olarak kullanılabilmesinin en önemli yolunun, Genel Kurul ve komisyonlardaki görüşmelerde parti gruplarının söz hakkı kullanımı olduğunu söyledi.

Meclis'te grup kurmak için Demokrat Parti ile görüşme yaptıklarını ifade eden Ekmen, "Bizim 15 milletvekilimiz, Demokrat Parti'nin 3 milletvekili var. Şu anda bağımsız 7-8 milletvekili de var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde milletimizin menfaatlerini, sorunlarını kürsüde dile getirmek üzere Meclis kürsüsünü etkin bir şekilde kullanmak amacıyla bir grup kurmanın önemi ortada." diye konuştu.