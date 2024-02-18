DEVA Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. DEVA Partisi, İstanbul’a Parti Sözcüsü İdris Şahin’i, Ankara’ya eski Anayasa Mahkemesi üyesi Mümtaz Akıncı’yı, İzmir’e Serap Karaosmanoğlu’nu aday gösterecek.

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AA

erel seçimlere tek başına girme kararı alan DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. Adaylar bugün Genel Başkan Ali Babacan tarafından açıklanacak. DEVA Partisi’nin İstanbul’a Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü İdris Şahin’i, Ankara’ya eski Anayasa Mahkemesi üyesi Mümtaz Akıncı’yı, İzmir’e ise İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu’nu aday göstereceği öğrenildi. Daha önce 250’ye yakın adayını açıklayan DEVA Partisi, bugün Bilkent Otel’de yapılacak toplantı ile adaylarını açıklayacak. DEVA Partisi’nin bugün açıklanacak adaylarından bazılarını İstanbul Milletvekili Hasan Karal, X hesabından açıkladı. Karal, Trabzon’da Selçuk Keskin, Giresun’da Murat Uçar, Samsun’da Kebire Birer Türk’ün adaylığının kesinleştiğini belirtti. İYİ Parti'den kopuş devam ediyor: Ordu'da toplu istifa Çalık Holding önünde altın madeni eylemi: "Vahşi madencilik can almaya devam ediyor"