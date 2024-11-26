DEVA Partisi’nden ataması yapılmayan öğretmenler için kanun teklifi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve 15 milletvekili imzasıyla mülakat mağduru olan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sözleşmeleri öğretmen olarak atamalarının yapılması için hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Ekmen, ''Teklif ile önerdiğimiz yöntem, geçmişte AK Parti’nin sorunlu sınav sonuçlarında defalarca kez denediği bir sorun çözme yöntemidir” dedi.

Ekmen, tekliflerinde yer alan geçici maddenin Bütçe Kanunu ya da gelen paketlere eklenmesi için AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşeceklerini de kaydetti. Ekmen, prensipte istisnalar dışında kamuya alımlarda mülakata karşı olduklarını ancak bu teklifin amacının son alımlarda yaşanan spesifik mağduriyeti gidermek olduğunu söyledi.

Kanun teklifinin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

''Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Öğretmenler ise bu sürecin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Ülkemizde öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla uygulanan sözleşmeli öğretmenlik sistemi, başarılı öğretmenlerin atanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak, 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik sınavlarında yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, komisyonlar arası değerlendirme farklılıkları nedeniyle bazı öğretmen adayları kota dışı kalarak atanamamış ve mağdur olmuştur. Sınavlarda başarılı olan adayların sadece komisyonlar arasındaki değerlendirme farkları nedeniyle atanamamış olması, adaylar arasında fırsat eşitliğinin ihlaline yol açmış ve adalet duygusunu zedelemeştir.

''BU KANUN TEKLİFİ, ATAMALARDAKİ MAĞDURİYETİ SONLANDIRACAK''

Bu mağduriyetin bir sefere mahsus bir yasal düzenlemeyle giderilmesi, öğretmen adaylarına hak ettikleri fırsatları sunacak ve komisyonlar arası dengesizlikten kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Böyle bir düzenleme, adaylar arasında fırsat eşitliğini güçlendirirken, başarılı öğretmen adaylarının hak ettiği şekilde atanmasını sağlayarak eğitim sistemimize olumlu katkılar sunacaktır.

Sonuç olarak, 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik sınavında başarılı olan ancak komisyonlar arasındaki yaklaşım farkları nedeniyle atanamayan öğretmen adaylarının mağduriyetinin giderilmesi, eğitim sisteminin adil, şeffaf ve eşitlikçi bir yapıya kavuşması açısından önem taşımaktadır. Bu düzenleme ile mağduriyetlerin önüne geçilerek, bu atama grubunda hakkaniyet tesis edilecektir.''