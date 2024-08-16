Devalüasyon ne demek? Paranın devalüe edilmesi nedir? Devalüasyonun ekonomiye etkisi nedir?

Fransızcada dévaluation olarak yazılan devalüasyon ne demektir? Devalüasyon, paranın resmi kurunu düşürmek; ya da bir paranın her biriminin bundan böyle daha az ağırlıkta olacağını resmen ilan etmektir.

PARANIN DEVALÜASYONU NEDİR?

Az çok zımnen ya da teorik olarak, her para birimi belli bir ağırlıktaki altın temsil ettiği ölçüde, "devalue etmek" sözcüğü, söz konusu paranın artık daha az ağırlıktaki altına tekabül etmesine karar vermekle eş anlama gelir. Pratikte ise devalue edilen para biriminin, bundan böyle, devalüasyona tabi tutulmamış yabancı paraların daha az sayıdaki birimi karşılığında mübadele edilmesine karar vermektir.

DEVALÜSYON PARASAL BİR HASTALIKTIR

Devalüasyon (kısmi iflas), paranın değer kaybettiğinin ve zaten gitgide daha az miktarda mal alımını karşılar halde geldiğinin resmen kabulüdür. Şu halde, devalüasyon, parasal bir hastalığın sonucudur: yani enflasyon neticesinde para, satın alma gücünün bir kısmını kaybetmiş olur.

Demek oluyor ki, devalüasyon, para değerinin bir önceki dönemde korunamamasının sebep olduğu bir iflasın tespitidir.

DEVALÜASYON OLURSA NE OLUR?

Devalüasyona karar verilince, ihracat kamçılanır, ithalat yavaşlar; (ülkeye gelen) turistlerin konaklama ve alışveriş harcamaları da onlara daha ucuza mâl olur.

Temelde yatan mesele şudur: bu operasyonun maliyetini kim yüklenecektir? Elbette ki, devalüasyon yapmış ülkenin emekçileri. O ülkenin üretimini daha ucuza satın alacak olan yabancılar bunu emekçilerin sırtına yüklenecek olan yeni fedakârlıklar sayesinde elde edeceklerdir.

DEVALÜASYON ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜR

Devalüasyon kapitalistlere hiçbir şey kaybettirmez. Global olarak bir sınıf halinde bütün kapitalistler, özel olarak da monopoller kazanç çıkarırlar; çünkü devalüasyon onların gerçek servetlerini etkilemediği halde emekçilerin gerçek ücretlerinin düşmesine yol açar.

Demek ki, devalüasyonun kurbanı olarak seçilenler ücretlilerle emekçilerdir; zira, ithal girdilerinin pahalanması sonucu hayat pahalılığı da hızla artar.

Yalnızca, ticari bankalar ve kilit sanayi sektörlerinin devletleştirilmesiyle desteklenecek anti-monopolist bir siyasi eylem programı bir ülkeye, kendi parasını korumak ve devalüasyonun yıkıcı sosyal sonuçlarından sakınmak olanağı sağlayabilir.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Yayınlar