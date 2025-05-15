Devamsızlık hakkı kaç gün? 2025 Ortaokul, lise devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?

2025 eğitim öğretim yılında “Devamsızlık hakkı kaç gün?” ve “Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?” soruları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği sınırlar, öğrencinin başarısını doğrudan etkiliyor. İşte özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı gün sayısı!

2025 DEVAMSIZLIK KURALLARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı eğitim öğretim döneminde uygulanacak devamsızlık sınırlarını ve bu sınırların aşılması durumunda alınacak önlemleri belirledi. Öğrencilerin devamsızlık durumu, yalnızca başarı belgeleri ve sınavlara giriş hakkı açısından değil, doğrudan sınıf geçme durumlarını da etkiliyor.

Ortaokul ve liselerde, özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün, toplam devamsızlık hakkı ise 30 gün olarak belirlendi. Bu sınırları aşan öğrenciler, not ortalamalarına bakılmaksızın başarısız sayılıyor.

İstisnai Durumlar ve Özel Haklar

Bazı özel durumlarda öğrencilere daha geniş devamsızlık hakkı tanınıyor. İşte özel durumlara göre belirlenmiş devamsızlık sınırları:

Birinci dereceden yakını vefat eden öğrenciler için: Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam 40 gün devamsızlık yapılabiliyor.

Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla devamsızlık yapılabiliyor. Sürekli tedavi gören, organ nakli olan veya resmi kurumlarca koruma altında tutulan öğrenciler için: Özürsüz devamsızlık süresi yine 10 günü geçmemek kaydıyla toplam 60 gün .

Özürsüz devamsızlık süresi yine 10 günü geçmemek kaydıyla . Özel eğitim öğrencileri ve özel eğitim meslek liselerinde eğitim alan öğrenciler için: Özürsüz devamsızlık hakkı 20 günü geçmemek kaydıyla toplam 70 gün devamsızlık hakkı bulunuyor.

DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞACAĞI SONUÇLAR

2025 yılı itibarıyla devamsızlık süresini aşan öğrenciler için bazı önemli yaptırımlar da uygulanacak:

Devamsızlık sınırını geçen öğrenciler derslere katılamayacak .

. Sınavlara girme hakları kaybolacak .

. Teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı gibi belgeler verilmeyecek .

. Ders puanları ne kadar yüksek olursa olsun, başarısız sayılacaklar .

. Öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki yıl sınıf tekrarı yapabilecek .

. Öğrenim hakkı olmayanlar ise açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek.

Mesleki Eğitimde Devamsızlık Kuralları

Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenciler için devamsızlık kuralları farklı şekilde uygulanıyor. Bu öğrenciler teorik derslerde, toplam ders saatinin altıda birini aşan devamsızlık yaparlarsa başarısız sayılacak.

Ayrıca, devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin işletmelerle yaptıkları sözleşmeler feshedilecek ve sigorta kayıtları silinecek. Bu durum, özellikle uygulamalı meslek eğitimi alan öğrenciler için kritik öneme sahip.

Sorumluluk Sınavları ve Mezuniyet Durumu

2025’te Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil dersleri için uygulanacak sorumluluk sınavları hem yazılı hem de uygulamalı olacak. Her iki sınav türü için ayrı komisyonlar kurulacak, ancak komisyon üyelerinin aynı kişilerden seçilmesi esas alınacak.

sınıf öğrencilerinden ders başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan ve sınıf tekrarı hakkı bulunanlar, başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın bir sonraki yıl sınıf tekrar edebilecek.