Devekuşu Kabare’ye bir bakış

Yunis ALAÇAM

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği Devekuşu Kabare Müze Konuşmaları’nın yılın son konuğu Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni, yazar ve tiyatro kuramcısı Esra Dicle. Ücretsiz etkinlik 19 Aralık saat 19.30’da Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Kabarenin kaynakları ve Devekuşu Kabare’nin estetik ve politik ufkuna yönelik söyleşide, kabarenin tarihsel gelişimi, Türkiye’deki özgün yorumu, Devekuşu Kabare’nin biçimsel ve politik katkılarıyla toplumsal hafıza açısından taşıdığı önemi ele alınacak.