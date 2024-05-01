Develi’de sağanak yağış etkisini gösterdi

Kayseri’nin Develi ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, yağmurdan etkilenen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kayseri’de beklenen sağanak yağış, Develi ilçesinde de etkisini gösterdi. Kayseri Valiliği tarafından yaptığı açıklamada Kayseri’de sağanak yağışın beklendiği, tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtilmişti. Bugün de öğlen saatlerinde beklenen sağanak yağış Develi’de etkili oldu.

Yağışla birlikte yollarda su taşkınları meydana gelirken, vatandaşların yağmurla mücadelesi kameralara yansıdı.