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Develigücü 3 puanı 2 golle aldı

Ajans Haberleri
  • 26.03.2024 17:17
  • Giriş: 26.03.2024 17:17
  • Güncelleme: 26.03.2024 17:17
Kaynak: İHA
Develigücü 3 puanı 2 golle aldı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup maçında Develigücü sahasında Kangal Termikspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Develi İlçe Stadı 

Hakemler: Ayberg Öz, Zelife Sağer, İlayda Şahin 

Develigücü: Osman Kuş, Hüseyin Can Turhan (Yusuf Karamanoğulları dk.87), İbrahim Şahinkaya, Abdulkadir Yıldırım, Enes Koçoğlu, Eray Akyol (Onur Han Ünal Dk.65), Resul Ekrem Turhan, Hasan Hüseyin Akyol (Alperen Güler dk.87), Hasan Pamuk (Turgut Yetük dk.77), Mehmet Turan Karamahmut, Bilal Soylu (Yakup Can Yazgan dk.77) 

Kangal Termikspor: Erdem Gümüştaş, Evren Gelmez (Samet Bayiskit dk.65), Taha Can Çömlekçioğlu, Sefacan Aydemir, Samet Yaşın (Eray Bardak dk.65), Alper Karagöz, Batuhan Çubukçu, Resul Yıldırım (Batuhan Ünal dk.46), Enes Ceniklioğlu, Mustafa Cilan (Turan Tuna Dk.80), Şükrü Önder 

Goller: Abdulkadir Yıldırım (dk.52), İbrahim Şahinkaya (dk.90+1) (Develigücü) 

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