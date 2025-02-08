Devin Booker 47 sayı attı, Phoenix evinde kazandı

NBA’de Phoenix Suns, konuk ettiği Utah Jazz’ı uzatmalarda 135-127’lik mağlup etti. Phoenix’te Devin Booker 47 sayı, 11 ribaund ile oynadı.

NBA’de normal sezon 7 karşılaşma ile devam etti. Phoenix Suns, Footprint Center’da karşılaştığı Utah Jazz’ı uzatmalarda 135-127’lik skorla yendi ve 3 maç sonra kazandı. Bu sezonki 26. galibiyetini elde eden Phoenix’te Devin Booker 47 sayı, 11 ribaund ile ön plana çıkarken, Grayson Allen da 21 sayıyla eşlik etti. Ligdeki 38. mağlubiyetini alan Utah’ta ise John Collins 21 sayı, Lauri Markkanen 20 sayı ve Walker Kessler de 19 sayı, 22 ribaund ile müsabakayı tamamladı.



Adem Bona’dan 2 sayı, 1 ribaund

Detroit Pistons evinde mücadele ettiği Philadelphia 76ers’ı 125-112’lik skorla yendi ve 26. galibiyetini aldı. Detroit’te Malik Beasley 36 sayı ve Tobias Harris de 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon 31. kez kaybeden Philadelphia’da ise milli basketbolcu Adem Bona 10 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 1 ribaund ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 27 sayı, Joel Embiid de 23 sayıyla katkı verdi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:



Washington Wizards: 124 - Cleveland Cavaliers: 134

Charlotte Hornets: 117 - San Antonio Spurs: 116

Atlanta Hawks: 115 - Milwaukee Bucks: 110

Brooklyn Nets: 102 - Miami Heat: 86

Detroit Pistons: 125 - Philadelphia 76ers: 112

Oklahoma City Thunder: 121 - Toronto Raptors: 109

Phoenix Suns: 135 - Utah Jazz: 127