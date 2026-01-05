Devin Booker son saniyede galibiyeti getirdi

NBA’de Phoenix Suns, sahasında son şampiyon Oklahoma City Thunder’ı 108-105 mağlup etti.

Mortgage Matchup Center’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, bitime 0,7 saniye kala Devin Booker’ın Alex Caruso üzerinden kaydettiği üç sayılık basketle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Suns, sezonun 21. galibiyetini aldı.

Phoenix’te Jordan Goodwin 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Devin Booker 24 sayı ve 9 asist, Dillon Brooks ise 22 sayıyla oynadı. Dört maçlık galibiyet serisi sona eren Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı ve 6 asist, Jalen Williams da 23 sayı ve 7 asistlik performans sergiledi.

LAKERS, GRİZZLİES’İ 3 GÜN İÇİNDE İKİNCİ KEZ YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında üç gün içinde ikinci kez karşılaştığı Memphis Grizzlies’i 120-114 mağlup etti.

Lakers’ta Luka Doncic 36 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle öne çıkarken, LeBron James 26 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla oynadı. Jake LaRavia da eski takımına karşı 26 sayı kaydetti. Grizzlies’ta Jaylen Wells 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ayak bileğinden sakatlanan çaylak Cedric Coward 16 sayı ve 8 ribaunt üretirken, Jaren Jackson Jr. 14, Jock Landale ise 13 sayı ve 10 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 114-110 yenerek Rocket Arena’daki 9 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Pistons’ta kullandığı 21 serbest atışın tamamında isabet bulan Cade Cunningham 27, Daniss Jenkins ise 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers’ta Donovan Mitchell 30 sayı ve 6 ribauntla öne çıkarken, üç sayı çizgisinin gerisinden 7’de 0 isabet bulan Darius Garland 16 sayıda kaldı.