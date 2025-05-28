Devin Özek Kimdir? Ali Koç ile Görüştüğü İddia Edilen Devin Özek'in Kariyeri ve Görevleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul’da görüştüğü iddia edilen Devin Özek’in kim olduğu ve mesleği, futbol gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. 1995 doğumlu olan Devin Özek, futbol kariyerine Almanya’da başlamış, daha sonra antrenörlük ve futbol yönetimi alanlarında görev almıştır.

BAYER LEVERKUSEN'DEKİ GÖREVLERİ VE KARİYER GEÇMİŞİ

Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, genç yaşta futbolla ilgilenmeye başladı ve Almanya’nın alt liglerinde futbol oynadı. Ancak 2016 yılında, henüz 21 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. 2017’de Simon Rolfes’in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

2021 yılında Bayer Leverkusen’de scout olarak görev alan Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022 yazında, Leverkusen’in sportif direktörü Simon Rolfes’in yanında yardımcı direktör olarak görev aldı. Teknik direktör Xabi Alonso’nun atanma sürecinde ve bazı transfer işlemlerinde rol aldığı belirtilmektedir. Grimaldo ve Boniface’in transferleri ile Moussa Diaby’nin Aston Villa’ya satış sürecinde aktif görev üstlendiği öne sürülmektedir.

DİL YETENEKLERİ VE ANTRENÖRLÜK BELGESİ

Devin Özek, UEFA B Lisansı sahibidir. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı şekilde konuşabilmektedir. Teknik ekip ve futbol yönetimi arasında köprü görevini üstlenebilecek donanıma sahip olduğu değerlendirilmektedir.