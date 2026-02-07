Devir işlemi tamamlandı: Adana Demirspor taraftara emanet

Adana Demirspor Kulübü, devir işlemlerinin tamamlandığını kamuoyuna açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 1940 yılında demir yolu işçilerinin emekleriyle kurulan Adana Demirspor’un son yıllarda zorlu bir süreçten geçtiği hatırlatıldı.

Açıklamada, uzun süredir yürütülen çalışmalar ve verilen emekler sonucunda kulüp tarihinde yeni bir sayfa açıldığı belirtilerek, “Adana Demirspor’a yaraşır şekilde tertemiz ve yepyeni bir döneme girilmiştir” denildi.

“KULÜP HALKA DEVREDİLDİ”

Kulübün başlattığı “Yaşasın Demirspor” kampanyasına dikkat çekilen açıklamada, devir sürecinin Murat Sancak ile yapılan protokoller sonucunda tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir.”

Yeni ve kalıcı yönetim oluşturulana kadar kulübün mali, idari ve sportif işleyişinin geçici yönetim organizasyonu tarafından yürütüleceği belirtildi.

GEÇİCİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Protokol kapsamında Adana Demirspor Kulübü’nde başkanlık görevini Ertan Zeybek’in, başkan vekilliğini ise Mustafa Kemal Üstüner’in üstleneceği açıklandı.

Geçici yönetimin temel hedefleri arasında mali disiplinin sağlanması, kurumsal yapının güçlendirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturulması ile demokratik ve katılımcı bir üyelik sisteminin hayata geçirilmesi yer aldı.

“HALKIN TAKIMI” VURGUSU

Açıklamada ayrıca, kulübün yeniden “Halkın Takımı” kimliğine kavuşması amacıyla dernekleşme ve demokratikleşme sürecinin resmen başlatıldığı kaydedildi. Kulüp yapısının şahıs merkezli anlayıştan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacağı belirtildi.

Şeffaflık ilkesi gereği, kulübün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tablolarının yapılacak detaylı incelemenin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı da duyuruldu.